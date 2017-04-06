 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.769
  • Altın 149,626
  • Dolar 3,7103
  • Euro 3,9582
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

DAÜ bilimsel sağlık programında “Nörolojik Rehabilitasyon” konusu ele alındı

»
DAÜ bilimsel sağlık programında “Nörolojik Rehabilitasyon” konusu ele alındı
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” programına bu hafta Yrd. Doç. Dr. Gözde İyigün konuk oldu. Söz konusu programda nörolojik rehabilitasyon ele alındı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç, nörolojik hastalıklar sonucu karşılaşılan sorunlar sebebiyle nörolojik rehabilitasyonun ne denli önemli olduğuna değinmek ve bu konuda bilgiler paylaşmak istediklerini kaydetti.

Eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan ve devamında nörolojik rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. İyigün,  nörolojik rehabilitasyonun periferik ve merkezi sinir sistemini etkileyen herhangi bir problem nedeniyle veya doğuştan ortaya çıkan nörolojik hastalıkların rehabilitasyon sürecini kapsadığını dile getirdi. Bu süreçte; fiziksel, duyusal, psikolojik, sosyal ve bilişsel fonksiyonların tümünün rehabilitasyonun nörolojik rehabilitasyon içerisinde yer aldığını anlatan Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıklarla karşılaştıklarını anlattı.

Yrd. Doç. Dr. İyigün pediatrik alanda gerçekleştirilen çalışmaların dışında, kendi çalışma alanı olan erişkin nöroloji kapsamındaki hastalıklardan söz etti. Sinir sisteminin dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan inme hastalığının, en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklardan biri olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. İyigün, diğer yandan herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan omurilik veya travmatik beyin yaralanmalarının da sıklıkla görüldüğünü ifade etti. Sadece merkezi sinir sistemi değil, uç sinirlerin yaralanmasıyla da ortaya çıkabilecek tüm hastalıkların nörolojik rehabilitasyon kapsamında değerlendirildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. İyigün, Parkinson, MS veya kas ve sinir hastalıkları (nöromusküler hastalıklar) yanında, enfeksiyon sonucu ortaya çıkan çocuk felci, menenjit gibi hastalıkların da yine karşılarına çıkan diğer hastalıklar olduğunu ifade etti.  

Yrd. Doç. Dr. İyigün, rehabilitasyon sürecinin bir ekip işi olduğunu ve sağlık elemanları, hasta ve de hasta yakınlarının birbirleri ile paylaşım yaparak bu süreci gerçekleştirmelerinin önemli olduğuna değindi. Yrd. Doç. Dr. İyigün “Fizyoterapistler olarak hastalara yaklaşırken mutlaka hastalığın uzun dönemli bir hastalık olacağını bilerek, buna hazırlıklı olarak davranmamız gerekiyor. Bu uzun süreç için mutlaka hastaların aktif katılımını sağlamamız gerekiyor. Çünkü amacımız sadece hastanın tedavisini tamamlayıp eve göndermek değil, onları topluma geri kazandırmaktır. Sosyal ve aile içerisindeki rollerini tekrardan kazanabilmelerini sağlamak, yani hastayı bağımsız kılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Programın devamında Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon uygulamaları hakkında detaylı bilgiler de verdi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 7 Nisan 2017 Cuma günü, 19.40 – 20.25 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDS bugün yapılıyor02 Nisan 2017 Pazar 12:12
  • Doruk Vakfı: “kitaplar insan gelişimi için çok önemli bir araç”01 Nisan 2017 Cumartesi 14:50
  • “Feminist Coğrafya” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi01 Nisan 2017 Cumartesi 14:01
  • DP İskele İlçe Kadın Örgütü Ziyamet İlkokulunu ziyaret etti31 Mart 2017 Cuma 13:51
  • Denktaş LAÜ’de konferans verdi31 Mart 2017 Cuma 11:21
  • DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim görevlileri Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nda30 Mart 2017 Perşembe 14:53
  • “Okul Yöneticisi-Liderlik Mevzuatı” konulu hizmet içi eğitim semineri yapıldı29 Mart 2017 Çarşamba 15:56
  • Karakol İlkokulu’ndan Arter’e ziyaret29 Mart 2017 Çarşamba 15:50
  • YGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı29 Mart 2017 Çarşamba 11:40
  • KPSS alan sınavları başvuruları başladı28 Mart 2017 Salı 12:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti