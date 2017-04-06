DAÜ bilimsel sağlık programında “Nörolojik Rehabilitasyon” konusu ele alındı

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” programına bu hafta Yrd. Doç. Dr. Gözde İyigün konuk oldu. Söz konusu programda nörolojik rehabilitasyon ele alındı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç, nörolojik hastalıklar sonucu karşılaşılan sorunlar sebebiyle nörolojik rehabilitasyonun ne denli önemli olduğuna değinmek ve bu konuda bilgiler paylaşmak istediklerini kaydetti.

Eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan ve devamında nörolojik rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyonun periferik ve merkezi sinir sistemini etkileyen herhangi bir problem nedeniyle veya doğuştan ortaya çıkan nörolojik hastalıkların rehabilitasyon sürecini kapsadığını dile getirdi. Bu süreçte; fiziksel, duyusal, psikolojik, sosyal ve bilişsel fonksiyonların tümünün rehabilitasyonun nörolojik rehabilitasyon içerisinde yer aldığını anlatan Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıklarla karşılaştıklarını anlattı.

Yrd. Doç. Dr. İyigün pediatrik alanda gerçekleştirilen çalışmaların dışında, kendi çalışma alanı olan erişkin nöroloji kapsamındaki hastalıklardan söz etti. Sinir sisteminin dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan inme hastalığının, en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklardan biri olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. İyigün, diğer yandan herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan omurilik veya travmatik beyin yaralanmalarının da sıklıkla görüldüğünü ifade etti. Sadece merkezi sinir sistemi değil, uç sinirlerin yaralanmasıyla da ortaya çıkabilecek tüm hastalıkların nörolojik rehabilitasyon kapsamında değerlendirildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. İyigün, Parkinson, MS veya kas ve sinir hastalıkları (nöromusküler hastalıklar) yanında, enfeksiyon sonucu ortaya çıkan çocuk felci, menenjit gibi hastalıkların da yine karşılarına çıkan diğer hastalıklar olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. İyigün, rehabilitasyon sürecinin bir ekip işi olduğunu ve sağlık elemanları, hasta ve de hasta yakınlarının birbirleri ile paylaşım yaparak bu süreci gerçekleştirmelerinin önemli olduğuna değindi. Yrd. Doç. Dr. İyigün “Fizyoterapistler olarak hastalara yaklaşırken mutlaka hastalığın uzun dönemli bir hastalık olacağını bilerek, buna hazırlıklı olarak davranmamız gerekiyor. Bu uzun süreç için mutlaka hastaların aktif katılımını sağlamamız gerekiyor. Çünkü amacımız sadece hastanın tedavisini tamamlayıp eve göndermek değil, onları topluma geri kazandırmaktır. Sosyal ve aile içerisindeki rollerini tekrardan kazanabilmelerini sağlamak, yani hastayı bağımsız kılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Programın devamında Yrd. Doç. Dr. İyigün, nörolojik rehabilitasyon uygulamaları hakkında detaylı bilgiler de verdi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 7 Nisan 2017 Cuma günü, 19.40 – 20.25 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.