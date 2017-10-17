DAÜ bilimsel sağlık programında romatolojik rehabilitasyon ele alındı

Söz konusu programda Romatolojik Rehabilitasyon ele alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz konuk oldu. Söz konusu programda Romatolojik Rehabilitasyon ele alındı.

Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz romatolojik rehabilitasyonu tanımlayarak, çeşitli romatizmal hastalıkların iltihaplı, iltihapsız veya eklem dışı romatizmal hastalıkların fizik tedavi ve egzersizle birlikte tedavi edilmesini hedefleyen bir tedavi biçimi olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Öksüz, genellikle burada fizik tedavinin alt başlıklarının yer aldığını ve uzun vadede egzersizin kullanıldığını ifade etti.

Hastaların esas başvuru şikayetinin ağrı olduğunu ancak, şekil değişikliği, imaj bozukluğu gibi nedenlerle de hastaların gelebildiğini bildiren Yrd. Doç. Dr. Öksüz, hastaların yaşam kalitesindeki azalmaya dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Öksüz, romatizmal hastalıkların semptomlarından bahsederken diğer farklı disiplinlerle ekip çalışmasının önemini vurguladı. Güncel konulara da değinen Yrd. Doç. Dr. Öksüz, 1990’lı yıllarda hastalar alevlenme dönemindeyken (eklemde ağrı, kızarıklık, şişlik) istirahatte bulunduklarını ancak günümüzde bu yaklaşımın değiştiğini söyledi. Öte yandan son çalışmalarla birlikte egzersizin vücuttaki iltihap oranını azalttığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Öksüz, alevlenme döneminde de kronik dönemde olduğu kadar güvenle kişiye özel egzersiz verilmesinin önemini vurguladı. Fizyoterapinin geçmişten günümüze olan değişimlerini de ele alan Yrd. Doç. Dr. Öksüz, söz konusu hastalığa ne tür egzersizlerin önerilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Alevlenme ve kronik dönemlerde ayrı ayrı egzersizlerin olduğuna değinen Yrd. Doç. Dr. Öksüz, klinik plates egzersizlerinin önemini

vurguladı. Öte yandan bu hastalardaki en büyük dezavantajın kinezyofobi (hareket etmekten korkma) olduğunun altını çizdi.

Programın devamında romatizmal hastalık grubundan olan Ankilozan Spondilit hastalığı hakkında bilgiler verilirken, fizik tedavi hakkında da tavsiyelerde bulunuldu. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de Romatolojik Rehabilitasyon yapılan ünitesinin açıldığını müjdeleyen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ünitede bir hekim gözetiminde

fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanmaya başlandığının haberini verdi. Bilimsel Sağlık adlı programın söz konusu bölümü 18 Ekim 2017 Çarşamba günü, 19:15 – 20:00 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.