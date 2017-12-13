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DAÜ Bilimsel Sağlık Programı’nda “romatolojik rehabilitasyon” konusu ele alındı

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DAÜ Bilimsel Sağlık Programı’nda “romatolojik rehabilitasyon” konusu ele alındı
Bilimsel Sağlık Programının söz konusu bölümü 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 19.15-20.00 saatleri arasında BRT 2 ekranlarında yayınlanacaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve  Romatoloji Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Edibe Ünal konuk oldu. Söz konusu programda Romatolojik Rehabilitasyon ele alındı.

2004 yılından itibaren sadece romatolojik hastalıklara yoğunlaşmaya başlayan Prof. Dr. Ünal, bu hastalıkların problemlerin ortaya konmasında ve bu problemlerle bir fizyoterapist olarak araştırmalarını yoğunlaştırarak 13 yılı geride bıraktığını ifade etti. Prof. Dr. Ünal, hem çocuk hem erişkinde ağrı nedeniyle eklemlerini ve kaslarını düzgün kullanamama ve çok yorulma ile ilgili şikayetlerin olduğunu vurguladı. Biyopsikososyal modeli benimseyen Prof. Dr. Ünal, bu hastalık grubunun sosyal izolasyon yaşayabildiklerini ve giderek hayattan kendilerini çektiklerini belirtti. 

3 ayı geçen ağrıları kronik ağrı olarak tanımlayan Prof. Dr. Ünal, kaygıdan dolayı ağrının artabileceğine de vurgu yaptı. Prof. Dr. Ünal, egzersizle geçen ağrının inflamatuar ağrı olduğunu kaydederek tüm hastalara egzersiz önerirken, hareketli bir yaşam sürmelerini ve mutlaka bir fizyoterapiste danışmaları tavsiyesinde bulundu.

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