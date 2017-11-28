DAÜ Bilimsel Sağlık Programı’nda “sporcu beslenmesi” konusu ele alındı

“Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Sılay Dal konuk oldu. Söz konusu programda “Sporcu Beslenmesi” ele alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Sılay Dal konuk oldu. Söz konusu programda “Sporcu Beslenmesi” ele alındı.

Uzman Diyetisyen Sılay Dal performans ve konsantrasyon arttırılmasında beslenmenin önemine dikkat çekti. Bir diğer yandan sakatlanmaların oluşumunun önlenmesinde ve sakatlık durumlarının düzelme sürecinin kısalmasında da beslenmenin önemli olduğunu dile getiren Dal, son 10 yılda sporcuların beslenmeye verdikleri önemin belirgin bir artış gösterdiğini ifade etti.

Spor türlerine göre beslenme tarzında farklılıklar olması gerektiğini söyleyen Dal, özellikle hangi enerji metabolizmasının kullanıldığının önemli olduğunu vurguladı. Dal, besin öğelerini anlatırken aynı zamanda dayanıklılık sporlarında ve takım sporlarında karbonhidratın yerinin farklı olduğunu anlattı. Son zamanlarda gündemde olan protein tozlarına da değinen Dal, bu ürünlerin bilinçsiz kullanıldığını, mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Mikro besin öğelerinin öneminin altını çizen Dal, sporcularda kas kramp oluşumunun önlenmesinde özellikle potasyumdan zengin besinlerin tüketimine vurgu yaparken, mevsimine göre muz, kayısı, kavun gibi potasyum kaynaklı besinlerin tüketimini önerdi. Müsabaka öncesi ve sonrasındaki besin tüketimlerine dikkat çeken Dal, programda sporculara bilir kişilerden tavsiyeler almaları yönünde önerilerde bulundu.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 29 Kasım 2017 Çarşamba günü, 19.15 – 20.00 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.