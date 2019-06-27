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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında

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Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2019 yılı için Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasını açıkladı.
DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2019 yılı için Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 151-200 bandında yer aldı.

DAÜ’nün Türkiye üniversiteleri arasında ilk 5’e girdiği listede; 1. sırayı Sabancı Üniversitesi, 2. sırayı Koç Üniversitesi, 3. sırayı Bilkent Üniversitesi, 4. sırayı DAÜ, 5. sırayı ise Atılım Üniversitesi elde etti.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nı resmi internet sitesinden açıkladı. Sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki aynı performans ölçekleri kullanıldı. Bilindiği üzere DAÜ 25 bini aşkın üniversite arasından sadece 1100 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education (THE) 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandındaki yerini koruyarak, KKTC’den listeye giren tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

“Büyük Bir Onur ve Gurur Duyuyorum”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti. “Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti.

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