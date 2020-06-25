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DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında

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DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında
DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’da eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 251-300 bandında yer aldı. Sıralama özellikle daha genç olan kurumların kendi arasında yayın, atıf, eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma açısından karşılaştırılmasına imkan tanıyor.

 

DAÜ’nün sıralamada yer alan 23 Türkiye üniversitesi arasında ilk 5’e girdiği listede; Dünya Birincisi Hong Kong of Science and Tecnology ilan edildi. Listede gelişmekte olan ülke üniversitelerinin artışı ise dikkat çekiyor. Hindistan’dan 26, Malezya’dan 11, Çin’den 6 üniversitede sıralamaya dahil olurken, ABD’den ise listede sadece 4 genç üniversitede yer aldı. KKTC’den DAÜ listedeki tek üniversite olarak yer alırken, Güney Kıbrıs’tan ise iki Üniversite listeye girmeyi başardı.

 

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nı resmi internet sitesinden açıkladı. Sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki aynı performans ölçekleri kullanıldı. Bilindiği üzere DAÜ 25 bini aşkın üniversite arasından sadece 1376 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education (THE) 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 801-1000 bandındaki yerini koruyarak, KKTC’den listeye giren tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

 

“Büyük Bir Gurur Duyuyorum”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün üniversite olarak adada lider, dünyada ise en iyilerden biri olmayı hedeflediğini belirtti. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti

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