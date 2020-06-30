DAÜ bir kez daha Shanghaı listesinde

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bir kez daha 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2020’de Alan Sıralamaları listesinde yer aldı.

DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 46. sırada yer alarak, Kıbrıs adasından listeye giren tek üniversite olma başarısını gösterirken, Türkiye üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. DAÜ bu alanda geçtiğimiz yıl açıklanan listede 76-100 bandında yer almıştı. DAÜ’nün bu yıl 46. sıraya yükselmesi büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. DAÜ haricinde Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi 101-150, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında kendilerine yer buldu.

Öte yandan DAÜ, ShanghaiRanking’in İktisat Bilimleri alanında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. Türkiye üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer alan DAÜ listede 401-500 bandında yer alıyor. İktisat Bilimleri sıralamasında listede 201-300 bandında yer alan Koç Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor.