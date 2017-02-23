 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.857
  • Altın 142,646
  • Dolar 3,5858
  • Euro 3,7808
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

DAÜ BİR-SEN 5. Olağan Genel Kurulu toplandı

» »
DAÜ BİR-SEN 5. Olağan Genel Kurulu toplandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 5.Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda faaliyet raporu, mali rapor sunuldu ve yetkili kurullar belirlendi.

Genel Kurul neticesinde oluşan Yönetim Kurulu ile Disiplin ve Denetim Kurulu şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu: “Buğu Sümen Cohar (Eş Başkan), Kazım Hakverdi (Eş Başkan), Ali Akın  (Genel Sekreter), Tuncay Mizan (Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri), Oğuzhan Erdönmez (Örgütlenme), Mehmet Ali Uluçağ (Örgütlenme), Damla Sayman (Mali Sekreter),Ercan Ercanlar(Mali Sekreter Yardımcısı), Nursal Uysal (Faal Üye), Asım Zorba(Faal Üye), Murat Çoban(Faal Üye), Ali Ertay(Faal Üye), Hüseyin Zorba (Faal Üye), Sevgi Kırıkkale (Faal Üye), Zühal Kırımlı(Faal Üye),Pembe Külah(Faal Üye), Ahmet Hocalar(Faal Üye), Hasip Süleymanoğlu(Faal Üye), Fırat Çırak(Faal Üye)”
Disiplin ve Denetim Kurulu: “Dilek Toksöz, Cemal Konnolu, Turgut Özyöre, Mustafa Çakıcı, İsa Cırık, Hüseyin Çelebi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karadeniz Kültür Derneği’den Arter’e ziyaret14 Şubat 2017 Salı 16:29
  • Dipkarpaz halkı isyanları oynuyor!.13 Şubat 2017 Pazartesi 13:55
  • Cıty Mall Sevgililer Günü özel dekorasyonu ile ilgi odağı oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 13:43
  • Dikkat elektrik kesintisi var.13 Şubat 2017 Pazartesi 10:49
  • 28 yaşındaki genç bulundu !11 Şubat 2017 Cumartesi 11:07
  • Ailelerini arayıp fidye istediler!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:47
  • 28 yaşındaki genç kayboldu!07 Şubat 2017 Salı 14:11
  • Kanserle savaşıyor03 Şubat 2017 Cuma 16:36
  • Gazimağusa Belediyesi okullarda Şubat tatili temizliği yapıyor03 Şubat 2017 Cuma 15:40
  • Mağusa'da uyuşturucu baskını,2 tutuklama03 Şubat 2017 Cuma 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti