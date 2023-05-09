DAÜ Bİr-Sen: Aykut Hocanın DAÜ’yü kaosa sokmuş, çalışanın maaşına göz dikmiştir!

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

6 Mayıs 2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibi tarafından hazırlanan “Temmuz 2023 – Aralık 2024’te Uygulanacak Ekonomik Plan" sendikamız ile paylaşılmıştır. 3 yıl önce göreve gelme nedeni olarak mali sorunları öne süren Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör olarak geçirdiği 3 yılda mali açıdan hiç bir tedbir almamış, düşen öğrenci sayısına bağlı üniversite gelirlerinin azalmasını görmezden gelmiş, başarısızlıkları ve yaptığı hatalar ile çalışanın güvenini kaybetmiş, yönetsel ve işçi personeli değersizleştirmiş, bütçe açığını 550 milyon TL’ye çıkarmış, üniversitenin kasasındaki birikimleri tüketmiş, son hamlesiyle de çalışanın maaşından kestiği sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini yatırmayıp kurumumuzu tam bir kaos ortamına sokmuştur.

Hazırlamış olduğu plan ile Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın 3 yılda yapamadıklarının ve başarısızlığının faturasını çalışana kesmiştir. Bu planda Rektörün adını iç borçlanma olarak koyduğu sözde tasarruf, çalışana 13. maaş ve hayat pahalılığını vermeyerek, yaklaşık %40 gibi bir maaş kesintisi yapmakla eşdeğerdir. 18 ayın sonunda çalışandan yapılan kesintilerin nasıl geri ödeneceği, alınacak tedbirler ile denk bütçeye ulaşılıp ulaşılamayacağı da belli değildir. Bu planın Üniversiteyi kurtarmak için değil kendisinin Rektör olarak atandığı süreyi korumak için hazırlandığı bellidir.

Buradan Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaparak eğer halen kurumu düşünüyorsa ekibiyle birlikte derhal istifa etmesini ve kurumun önünü açmasını istiyoruz. Başarısızlığının tüm çalışanlar tarafından görüldüğünü ve kendisine güven duyulmadığını tekrardan hatırlatmak isteriz. Çalışanların ve kurumun geleceğini düşünmeyen sadece kendi koltuğunu korumak derdinde olan rektör ve ekibini hiçbir koşul altında DAÜ BİR – SEN desteklemeyecektir.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR – SEN

09.05.2023