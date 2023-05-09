  • BIST 4.561,94
  • Altın 1269.659
  • Dolar 19.446
  • Euro 21.4317
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

DAÜ Bİr-Sen: Aykut Hocanın DAÜ’yü kaosa sokmuş, çalışanın maaşına göz dikmiştir!

» »
DAÜ Bİr-Sen: Aykut Hocanın DAÜ’yü kaosa sokmuş, çalışanın maaşına göz dikmiştir!
DAÜ Bİr-Sen: Aykut Hocanın DAÜ’yü kaosa sokmuş, çalışanın maaşına göz dikmiştir!

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

6 Mayıs 2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibi tarafından hazırlanan “Temmuz 2023 – Aralık 2024’te Uygulanacak Ekonomik Plan" sendikamız ile paylaşılmıştır. 3 yıl önce göreve gelme nedeni olarak mali sorunları öne süren Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör olarak geçirdiği 3 yılda mali açıdan hiç bir tedbir almamış, düşen öğrenci sayısına bağlı üniversite gelirlerinin azalmasını görmezden gelmiş, başarısızlıkları ve yaptığı hatalar ile çalışanın güvenini kaybetmiş, yönetsel ve işçi personeli değersizleştirmiş, bütçe açığını 550 milyon TL’ye çıkarmış, üniversitenin kasasındaki birikimleri tüketmiş, son hamlesiyle de çalışanın maaşından kestiği sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini yatırmayıp kurumumuzu tam bir kaos ortamına sokmuştur.

Hazırlamış olduğu plan ile Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın 3 yılda yapamadıklarının ve başarısızlığının faturasını çalışana kesmiştir. Bu planda Rektörün adını iç borçlanma olarak koyduğu sözde tasarruf, çalışana 13. maaş ve hayat pahalılığını vermeyerek, yaklaşık %40 gibi bir maaş kesintisi yapmakla eşdeğerdir. 18 ayın sonunda çalışandan yapılan kesintilerin nasıl geri ödeneceği, alınacak tedbirler ile denk bütçeye ulaşılıp ulaşılamayacağı da belli değildir. Bu planın Üniversiteyi kurtarmak için değil kendisinin Rektör olarak atandığı süreyi korumak için hazırlandığı bellidir.

Buradan Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaparak eğer halen kurumu düşünüyorsa ekibiyle birlikte derhal istifa etmesini ve kurumun önünü açmasını istiyoruz. Başarısızlığının tüm çalışanlar tarafından görüldüğünü ve kendisine güven duyulmadığını tekrardan hatırlatmak isteriz. Çalışanların ve kurumun geleceğini düşünmeyen sadece kendi koltuğunu korumak derdinde olan rektör ve ekibini hiçbir koşul altında DAÜ BİR – SEN desteklemeyecektir.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR – SEN

09.05.2023

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesajınız var.. 9 Mayıs 2023 Salı09 Mayıs 2023 Salı 09:00
  • Devlet Piyangosu çekildi!08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:48
  • Fırtına, sel ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler için zarar tespit çalışmaları başladı08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:16
  • YDP, 25 Haziran'daki ara seçimde yarışacak adayını belirledi08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:49
  • CTP: Kalkanlı Yaşam Evi toplumun ihtiyacıdır08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:48
  • Beklenen Ödemeler Yapıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:42
  • Bengihan: Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenlemenin yapılacağı sözü verildi08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:37
  • DAÜ-SEN: Aykut Hocanın 3 yıldır hiç bir adım atmadı, gerçeklikten kopmuştur...08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:05
  • Tacan Reynar: Şimdi, yeni yollara düşmenin vakti08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:01
  • Mecliste tartışma çıktı!08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti