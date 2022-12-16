DAÜ BİR-SEN: Bütçede 410 Milyon açık var DAÜ'de uzatmalar oynanıyor!

İşte açıklama;

DAÜ uzatmalarda!

Değerli mesai arkadaşlarımız,

13 Aralık 2022 Salı gün ÜYK’dan oy çokluğu ile geçen 2023 DAÜ Bütçe taslağı 15 Aralık 2022 Perşembe günü de VYK tarafından onaylanarak KKTC Meclisine gönderilmiştir. 2023 yılı için DAÜ bütçe açığı 410.209.298 - TL (Dört Yüz On Milyon İki Yüz Dokuz Bin İki Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) olarak öngörülmüştür. Bu açık son yıllarda hazırlanan bütçe taslaklarındaki en büyük açıktır. Ayrıca bütçede öngörülen bu açığın gerçekçi olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur.

Duyuyoruz ‘devlet katkısı %100 arttı diyorlar’. Peki bu %100 artış nedir?

2022 yılında 10 Milyon TL olan devlet katkısının 2023 yılı için 20 Milyon TL olarak öngörülmesidir.

2.747.321.965 -TL (İki Milyar Yedi Yüz Kırk Yedi Milyon Üç Yüz Yirmi Bir Bin Dokuz Yüz Altmış Beş Türk Lirası) olan DAÜ bütçesine 20.000.000 – TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) devlet katkısının DAÜ bütçesine göre oranı binde yedi’dir.

Yani devlet katkısının %100 artması bir başarı ise biz de bu başarıyı alkışlıyoruz.

Buradan geçmişte yaşanan bazı olayları hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şöyle ki;

17 Şubat 2020 tarihi için Senatörler tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi kuruluş yasası madde 14(3) de belirtildiği şekilde ‘Senato, üyelerinin üçte birinin imzalı dileği halinde de olağanüstü toplantıya çağrılabilir’ maddesine atıf yapılarak, ‘Üniversitenin içinde bulunduğu durum ve Rektörlük konusunu’ görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısı yapılmıştır. Bu çağrı sonucunda da Senato 20 Şubat 2020 tarihinde toplanmış ve toplantıda o gün istifa eden Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın ardından VYK’ya vekaleten rektör önerilmek üzere eğilim yoklaması yapılmış ve Prof. Dr. Hasan Demirel Rektör Vekilliği için VYK’ya sunulmuştur. Ayni toplantıda Rektör Adayı Saptama Komitesi oluşturulmuş ve Rektörlük seçimi için süreç başlatılmıştı.



20 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar ‘Üniversitenin içinde bulunduğu durum’ Senato veya ÜYK’da konuşulmamış, Rektörlük ve VYK’da bu konuda somut bir adım atmamıştır.



VYK, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam zamanında 2020 yılı için hazırlanan ve 35 Milyon TL açık öngörülen bütçeyi 16 Ocak 2022’de yaptığı toplantıda dış borçlanmaya sebebiyet oluşturacağı ve gelir (öğrenci gelirleri ve devlet katkısı dahil olmak üzere) ve giderler kalemlerinde gerçekçi rakamlar üzerinden revize çalışması yapılması gerekliliği ile oybirliği ile reddetmişti. Yine ayni VYK 2023 yılı için bütçede öngörülen açık 410 Milyon TL olmasına rağmen bu bütçeyi hiç sorgulamadan onaylamıştır.



Son 3 yılda somut olarak hiç bir konuda tedbir alamayan bir yönetim ile karşı karşıya kalan üniversitemizin gelirleri de ciddi anlamda azalmıştır. 2023 yılı için maaşlardan kesinti yapılmayacak olması çalışanların yüreğine su serpse de gelirlerde artış, giderlerde azalma olmaması durumunda 2024 yılında maaş ödemesinde sıkıntı yaşanacağı da acı bir gerçektir.

Son 3 yılda DAÜ adeta uzatmalara bırakılmıştır.

Geçen hafta sizlere gödderdiğimiz e-postada Sayın Rektörümüze bilgi paylaşımında bulunmak üzere tüm paydaşların yer alacağı bir kitle toplantısı yapması çağrısında bulunmuştuk. Çağrımızın halen geçerli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz.

Sendikamız VYK, Rektörlük ve bütçenin hazırlanmasında esas sorumlu olan ÜYK’nın bu konularda ne yapacağının yakın takipçisi olacaktır.



Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

16.12.2022