DAÜ BİR-SEN: DAÜ Beach Club Vazgeçilmezimizdir!

DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştirme haberleri bizleri çok rahatsız etmiştir. Ülkemizin en gözde sahilleri ve yerleri yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye devam ederken şimdi de gözlerini DAÜ Beach Club’a dikenler olmuş.

İşte açıklama;

DAÜ Beach Club Mağusa’nın en güzel sahillerinden birine sahip olup özelde DAÜ’lüler genelde KKTC halkına yıllardır hizmet vermektedir. DAÜ’nün kullanımında olan arazide inşaa edilmiş olan DAÜ Beach Club, basına düşen haberlere göre özelleştirme ile gündeme gelmiştir. Beach Club, hepimizin göz bebeği ve vazgeçilmezidir. Üniversitemizin sosyal tesisi olan Beach Club, eğitim, spor faaliyetleri ve diğer aktivite ihtiyaçlarına uzun yıllardır hizmet vermektedir.

Geçmiş yıllarda DAÜ’ye ait kurumlar, DAİ ve DAK’ın peşkeş çekilmesi halen hepimizin hafızlarında iken yine DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştirme haberleri bizleri çok rahatsız etmiştir. Ülkemizin en gözde sahilleri ve yerleri yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye devam ederken şimdi de gözlerini DAÜ Beach Club’a dikenler olmuş.

Buradan hem DAÜ’lülere hem de Mağusa ve KKTC halkına çağrıda bulunarak DAÜ Beach Club’a sahip çıkmalarını, tesise gidip tesisi kullanmalarını ve bu özelleştirmeye sessiz kalmamaları gerektiğini hatırlatırız.

Kurumlarımızın ve arazilerimizin tek tek elimizden kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz. DAÜ Beach Club’ın çeşitli gerekçeler ile DAÜ’den alınmasına müsaade etmeyeceğimizi, bu konuda her türlü mücadeleyi vereceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.

DAÜ BİR-SEN