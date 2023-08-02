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DAÜ Bir-SEN: DAÜ VYK ve Rektörlük başarısızlıklarını çalışana ödettiler!

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"İç Hizmetler Döner Sermayedeki arkadaşlarımız ise maaşlardan iç borçlanma adı altında yapılan kesintiden sonra asgari ücretin de altında maaş almışlardır. Sendikamız bu konuda yasal girişimleri yapacaktır."
DAÜ Bir-SEN: DAÜ VYK ve Rektörlük başarısızlıklarını çalışana ödettiler!

İşte açıklama;

DAÜ VYK ve Rektörlük başarısızlıklarna bir yenisini daha eklemiş ve Pazartesi gün Temmuz ayı maaşlarına hayat pahalılığı yansıtmadan hatta bir takım uygulamalardan sonra Haziran ayı maaşlarından da daha düşük olacak şekilde ödemiştir. Yani kendi başarısızlıklarının faturasını çalışanara kesmiştirler.

İç Hizmetler Döner Sermayedeki arkadaşlarımız ise maaşlardan iç borçlanma adı altında yapılan kesintiden sonra asgari ücretin de altında maaş almışlardır. Sendikamız bu konuda yasal girişimleri yapacaktır.

Şimdi sormak istiyoruz?

- Üniversitedeki bütçe açığını büyüten ve bunu seyredenler şimdi de çalışanının maaşlarını gasp ederek rahatlarına devam mı edecekler?

- Dar gelirli çalışanları korumayı düşünüyorlar mı?

- Asgari ücretin de altında maaş ödediğiniz çalışanların çoluk çocuğu bir an olsun aklınıza geldi mi?

- Gece uykunuzda rahat uyuyor musunuz?

- Yönetcilerin hatasını DAÜ çalışanları mı çekecek? Onlar da koltuklarında oturmaya devam mı edecek?

- Hayat pahalılığının maaş artışı olmadığını, enflasyon karşında artan fiyatlardan dolayı alım gücünü koruduğunu biliyor musunuz?

- DAÜ çalışanının “maaşları çok yüksektir” algısının DAÜ yöneticileri tarafından çalışanın maaşlarından kesinti yapmak üzere kasıtlı yaratıldığını biliyor musunuz?

- DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Temmuz ayı maaşınızı İç Hizmetler Döner Sermayede çalışan arkadaşlarımızın maaşı kadar alıp bu ay bu maaşla geçinmeye ne dersiniz?

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

02.08.2023

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