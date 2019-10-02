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DAÜ BİR-SEN : DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor

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DAÜ BİR-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), içeriden ve dışarıdan dedikodular ile algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını ve DAÜ’nün demokratik yapısının bozulması pahasına bunlara alet olunduğunu dile getirdi.
DAÜ BİR-SEN : DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor

DAÜ BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede bugün yaşananların eski Rektör Özay Oral ‘a yapılanları hatırlattığı ileri sürülerek, ”Bugün de oynanmaya çalışılan bu oyunlar belli bir kesimin kişisel hırs ve çıkarları uğruna bilerek veya bilmeyerek kurumun zararına olan hareketlerdir. Bu hareketlerin tümü kurumdaki demokratik yapıya zarar vererek üniversiteyi kaosa sürüklemektedir.” iddiasında bulunuldu.
 

DAÜ’nin  tüm ülkenin aydınlık yüzü, gurur kaynağı ve ülkenin amiral gemisi olduğu ifade edilen açıklamada, DAÜ’deki herkese ve her şeye verilen değerin ve demokratik ortamın kıymetinin bilinmesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, “Geçmişte yaştan dolayı işten çıkartılan işçi ve memurları, maaşlardaki kesintileri, ek mesailerin ödenmemesini, yıllarca terfilerin açılmamasını, işten çıkartılan hocaları, sendikalara yapılan baskıları (sendikaların mail atmasına bile izin verilmeyen günler!) biz unutmadık, unutulmasına da izin vermeyeceğiz.” denildi.

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