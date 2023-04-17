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DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!

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DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!
DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!

İşte açıklama;

Rektör ve ekibine açık çağrı:

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

14 Nisan 2023 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun da katılımı ile Sendikalar, Rektörlük, VYK ve Mali İşler ile bir toplantı yapılmıştır. Saatler süren toplantıda Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından yapılan sunumda bir kez daha gördük ki, kendi yönetimi sırasında öğrenci sayıları ile ilgili grafikler ve üniversitenin gelirleri aşağıya doğru inmektedir. Seçildiği günden bugüne üniversitenin en önemli konusu olan “tanıtım” ve “mali işleri” doğrudan kendine bağlayarak başarısız olduğu ve yanlış yaptığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantıda Sn. Rektör yine konuya ilişkin elle tutulur hiçbir tasarruf tedbiri yapılmasını önermeyip çalışanların hayat pahalılığı ve 13'üncü maaşlarına el uzatmıştır.

Rektör, seçildiği günden bugüne “yapacağım” dediği şeyler için halen “yapacağım” demektedir. Şubat 2020’de yani 3 yıl önce Prof. Dr. Aykut Hocanın ilk imzayı atarak “Üniversitenin içinde bulunduğu durum ve Rektörlük konusu” görüşülmek üzere Senato olağanüstü toplanmıştı. Toplantı günü istifa eden rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın ardından kısa bir vekil rektör dönemi ve rektörlük seçim süreci başlatılmıştı. Bu toplantı dahil, Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın rektör olduğu günden bugüne üniversitenin durumu ne ÜYK ne Senato ne de başka bir mecrada konuşulmamış; halen Prof. Dr. Necdet Osam zamanında kasada olan para kullanılarak bugünlere gelinmiştir.

Üniversitenin Haziran ayı maaşlarını ancak ödeyebilecek durumda olduğu bilinmektedir. Temmuz ve Ağustos ayları için maaş ödemede ciddi sıkıntılar baş gösterecektir. Cuma günkü toplantıda yine anlaşılmıştır ki, DAÜ dış borçlanma da yapamayacaktır. Zaten bu durumda dış borçlanma kurumu batmaya götürecektir.

Buradan rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaparak eğer halen kurumu düşünüyorsa ekibi ile birlikte derhal istifa etmesini ve kurumun önünü açmasını istiyoruz. Başarısızlığının tüm çalışanlar tarafından görüldüğünü ve kendisine güven duyulmadığını tekrardan hatırlatmak isteriz. Tüm çalışanların bilmesini isteriz ki, kurumumuzu göz göre göre batmaya sürükleyen, 3 yıldır mali açıdan hiçbir tedbir almayan, üniversitenin gelirlerinin azaldığıyla ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tasarruf tedbiri almayan, layıkıyla tanıtım faaliyeti yapmayan, öğrenci sayısını düşüren ve çalışanların geleceğini düşünmeyen “öngörüsüz” ve “ben yaparım olur” algısına sahip rektör ve ekibini maaş kesintisi yapmak üzere DAÜ BİR-SEN desteklemeyecektir.

Buradan hem ÜYK’ya hem de Senato’ya çağrı yaparak demokratik süreçleri çalıştırarak bir an önce kurumumuza sahip çıkmaları gerektiğini tekrardan hatırlatırız. VYK ise son 3 yıldır tüm bu olumsuz gelişmeleri gördüğü halde sürece sadece seyirci kalmış, kurumun bu hale gelmesine adeta göz yummuştur. VYK, ÜYK ve Senato hemen şimdi kuruma sahip çıkmalı ve gerekli adımları derhal atmalıdır. Bu kötü gidişata artık sessiz kalmamalarını aksi halde, bu kötü durumun yaratacağı sonuçların daha da üzücü olacağını hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

17.04.2023

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