DAÜ BİR-SEN Sağlık Bakanlığı fonuna 50 bin TL bağış yaptı

ŞİMDİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA ZAMANIDIR

Sendikamız DAÜ BİR-SEN, Covid-19 salgını ile hep birlikte mücadele etmenin toplumsal bir duyarılık olduğunu düşünmektedir.

Bu bağlamda hastanelerimizde test kitlerinin artırılması,tıbbi ilaçların ve aletlerin ivedilikle alınabilmesi için sendikamız DAÜ BİR-SEN Sağlık Bakanlığı fonuna 50 bin TL bağış yapma kararı almıştır.

İçinden geçtiğimiz süreç dayanışma ile atlatabileceğimiz bir süreçtir bu nedenle tüm herkesi Covid-19 salgını ile mücadelede dayanışmaya çağırıyoruz.

Halkın sağlığı için mücadele eden herkesi selamlarken hepimize sağlıklı bir gelecek diliyoruz.

#toplumsaldayanışma

#covid_19

DAÜ BİR_SEN