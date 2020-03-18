DAÜ BİR-SEN Sağlık Bakanlığı fonuna 50 bin TL bağış yaptı

ŞİMDİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA ZAMANIDIR
Sendikamız DAÜ BİR-SEN, Covid-19 salgını ile hep birlikte mücadele etmenin toplumsal bir duyarılık olduğunu düşünmektedir.
Bu bağlamda hastanelerimizde test kitlerinin artırılması,tıbbi ilaçların ve aletlerin ivedilikle alınabilmesi için sendikamız DAÜ BİR-SEN Sağlık Bakanlığı fonuna 50 bin TL bağış yapma kararı almıştır.
İçinden geçtiğimiz süreç dayanışma ile atlatabileceğimiz bir süreçtir bu nedenle tüm herkesi Covid-19 salgını ile mücadelede dayanışmaya çağırıyoruz.
Halkın sağlığı için mücadele eden herkesi selamlarken hepimize sağlıklı bir gelecek diliyoruz.
DAÜ BİR_SEN
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