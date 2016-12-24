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DAÜ BİR-SEN’den CAS çalışanlarına ve EMEK-İŞ’e destek...

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DAÜ BİR-SEN’den CAS çalışanlarına ve EMEK-İŞ’e destek...
"Tüm bu yaşananlardan hem CAS yönetimi hem de hükümet sorumludur"

DAÜ BİR-SEN, CAS çalışanlarının, sendikaya üye oldukları ve sendika toplantılarına katıldıkları gerekçeleri ile işlerinden çıkartıldıklarını kaydederek, “CAS çalışanlarının bu onurlu direnişini selamlar; Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nın özel sektörde sendikalaşma ve örgütlü yaşam hakkı mücadelesine desteğimizi belirtiriz” dedi.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamada, “Örgütlü olmayı seçen bu çalışanlar, CAS yönetiminin ve hükümetin hedefi haline gelmiştirler. Sendikaya üye olmak, anayasal hak olmasına rağmen CAS yönetimi bu insanları işten çıkarmıştır. Tüm bu yaşananlardan hem CAS yönetimi hem de hükümet sorumludur. Kimsenin, işçilerin ekmeği ile oynamaya hakkı yoktur” ifadelerine yer verildi.

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