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DAÜ BİR-SEN'den Dr. Erdal Özcenk ve Prof. Hocanın'a "Siz yolcu biz hancı!"

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DAÜ BİR-SEN: Amiral gemisi “DAÜ”, Başarısız Yöneticilere Emanet!..
DAÜ BİR-SEN'den Dr. Erdal Özcenk ve Prof. Hocanın'a "Siz yolcu biz hancı!"

İŞTE AÇIKLAMA

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın;

Üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tedbir almayarak,

Seçildiği günden bugüne üniversitenin en önemli konusu olan “tanıtım” ve “mali işleri” doğrudan kendine bağlayarak,

Üniversitenin gerek Türkiye gerekse yabancı ülkeler ile iş birliklerini zayıflatarak,

“Ben yaparım olur” algısı ile yönetmeye çalışarak,

Kritik müdürlüklere tecrübesiz yönetici atayarak,

Bütçedeki sıkıntılara ve gerek olmamasına rağmen yönetsel ve akademik birimlerde vekaleten veya asaleten atamalar yaparak,

Yöntem olarak doğru olmayan ve kuruma zarar veren görevden alma ve görev yeri değişikliklerini yasa ve tüzüklere dayandırarak,

Bütçedeki sıkıntılara rağmen üniversiteye mali külfet getirecek şekilde münhal açarak,

Kurumsal hafızaya sahip, işinin ehli, alanlarında uzman Yönetsel personeli değersizleştirip, tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmayarak,

Kurumumuzun bütçe açığını büyüterek,

Gözünü çalışanın maaşına dikerek,

Çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak,

Başarısızlığını 3 yıldır tüm DAÜ’ye kanıtlamıştır. DAÜ çalışanı size güvenmiyor ve sizi desteklemiyor!

 

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk;

2019’dan beri VYK başkanı olarak üniversitede yaşanan tüm sorunlara ve olumsuzluklara seyirci kalarak,

DAÜ çalışanlarını kamuoyu önünde itibarsızlaştırarak,

DAÜ çalışanlarının maaşlarına göz dikerek,

DAÜ’de kölelik düzeni olan taşeronlaşmanın önünü açarak,

Yönetsel sendikanın seçileceği referandumu yasal olmayan şekilde engellemeye çalışarak,

2023 yılı bütçe taslağındaki dev bütçe açığını, sorgusuz sualsiz onaylayarak,

Gözler önüne serilen başarısızlık tablosunu görmezden gelerek ve buna ortak olarak,

Amiral gemisi DAÜ’yü içinden çıkılmaz bir kaos ortamına soktunuz. DAÜ, Mağusa ve tüm ülke sizin başarısızlıklarınızı görüyor ve duyuyor. Çalışanlar olarak size hatırlatmak isteriz ki; “DAÜ bizim ekmek teknemiz, hepimizin göz bebeğidir. Siz yolcu biz hancıyız!”

DAÜ’nün bugün bu sorunları yaşamasının sebebi çalışanlar değil sizlersiniz. Kesilecek bir fatura varsa bu çalışana değil siz başarısız yöneticilere kesilmelidir. Koltuk sevdanızdan ve hırslarınızdan arınarak kurumun önünü derhal açın. Amiral gemisi “DAÜ” siz koltuk sevdalısı, öngörüsüz, kurumu düşünmeyen, yöneticilere emanet edilemeyecek kadar kıymetlidir.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

17.05.2023

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