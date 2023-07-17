DAÜ Bir-Sen:VYK Başkanı hakkında “Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma” ithamları ile şikayette bulunacak

İşte açıklama;
Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in 14.07.2023 tarihli açıklamasını hayretle okumuş bulunmaktayız. Yazı ile ilgili değerlendirmelerimiz şöyledir:
- Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, DAÜ BİR-SEN’in yaptığı tüm açıklamalar, katılacağı toplantılar DAÜ BİR-SEN YÖNETİM KURULU tarafından karara bağlanmaktadır. DAÜ BİR-SEN Eş Başkanları veya Yönetim Kurulu üyeleri bireysel ve/veya tek başlarına karar almazlar, her konuyu YÖNETİM KURULU olarak karara bağlarlar. Bu durumda VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’i Sendikamız Eş Başkanını hedef alarak yaptığı açıklamadan dolayı şiddetle kınıyoruz.
- Bir süreden beridir Sendika Eş Başkanımızın şahsına cinsiyetçi söylemler ile sistematik saldırılar yapılmakta ve hedef haline getirilmeye çalışılmaktadır. VYK Başkanı da bu kervana katılmış ve Sendika Eş Başkanımıza saldırıya geçmiştir. Ancak tekrarlamakta fayda vardır ki, Sendikamızın tüm faaliyetleri YÖNETİM KURULU tarafından karara bağlanmaktadır. Bu durumda Sendikamızdan tek bir kişinin seçilip hedef haline getirilmesi kabul edilemezdir.
- VYK Başkanının açıklamasından anlaşılan odur ki, VYK Başkanı referandum tarihi belirleme gibi yasal bir yetkisi olmadığının ya farkında değildir ya da bu konuda yetkisi olduğuna inandırılmıştır veya yetkisi olduğu konusunda kandırılmıştır.
- VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk yönetsel personeli temsil edecek yetkili sendikanın belirleneceği referandumu defalardır erteletmekte, sendikal faaliyeti gasp etmekte, yasal bir yetkisi olmadığı halde partizanca ilişkilerini hakikatle karıştırarak kendini bu konularda muktedir sanmaktadır.
- Yasa’ya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukkayidi tarafından, sendikaların itirazını izleyen 10 gün içinde referandum yapılır. Bu günün ne olacağına ise Sendikalar Mukayyidi karar verir.
- VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk kirli siyasi ilişkilerini devreye sokarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı / Sendikalar Mukayyidi / VYK Başkanı üçgeninde referandumu defalarca kez sudan sebeplerle ertelemiş ve Üniversitemizdeki sendikal faaliyeti gasp etmiştir. VYK Başkanının referandumu ertletme amacı “her talimatı kapı arkasında kabul” eden sendika DAÜ persen’e çıkar sağlamaktır.
- Referandumun Temmuz ayında yapılmaması halinde, VYK Başkanı ve maşa haline gelen Sendikalar Mukayyidi aleyhine “Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma” ithamları ile şikayetler gerçekleştirilecektir.
- VYK Başkanı da tıpkı Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın gibi DAÜ’de yaşanan mali sorunları yüksek enflasyon nedeni ile artan hayat pahalılığı ödemelerine bağlamakta ancak kendi başarısızlığını ve idari zayıflığını görmezden gelmektedir. DAÜ’nün bugün yaşadığı sorunlar öngörüsüz, karar verme zafiyeti olan ve başarısız bir şekilde ben yaparım olur mantığı ile yönetilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır.
- DAÜ’de yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gereken tüm makamlar DAÜ çalışanlarını basın dahil tüm mecralarda maaşları üzerinden itibarsızlaştırılmaya çalışmakta ve bunu yaparken de kendi sorumluluklarından kaçmaktadırlar.
- VYK Başkanı yaptığı açıklamada “Biz, DAÜ’ye büyük bir aidiyet duygusuyla bağlıyız ve DAÜ’nün sonsuza kadar var olması için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” söylemini yapmıştır. 2019 yılından beri kendisi DAÜ VYK Başkanlığı yapmaktadır. Bugün DAÜ’nün geldiği durum ortadadır. Gerçekten bu sorumlulukla DAÜ’yü yönetmiş olsaydı DAÜ bugün bu durumda olmazdı.
- VYK Başkanı’nın açık çağrısına uymak için değil ancak bugün saat 10:00’da VYK toplantı salonunda yapılacak ve üniversitemiz mali tedbirlerinin görüşüleceği toplantıya üyelerimizi bilgilendirebilmek için katılacağımızı bildiririz.
DAÜ BİR-SEN olarak bizim de açık çağrımızdır:
“Sn. VYK Başkanını, DAÜ’de yönetsel personeli temsil edecek sendikanın belirleneceği referanduma taraf olmaktan vazgeçmeye davet ederiz.”
Saygılarımızla,
DAÜ BİR-SEN
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