DAÜ BİrSen'den net açıklama; kötü yönetimi işaret etti, çalışanlara işlerine sahip çıkma çağrısı yaptı

İşte açıklama;

Üniversitemiz 3 yıldır kötü yönetildiği için bugün bütçe açığı 700 milyon TL’ye ulaşmış durumdadır. 2019 yılında 30 milyon bütçe açığı varken tehlike sinyalleri veren üniversitemizde bir rektör değişim süreci yaşanmış ve üniversitenin mali yapısını düzeltme iddiaları ile Prof. Dr. Aykut Hocanın Rektör olmuştur. O günden bugüne üniversitemizin bütçe açığı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın himayelerinde 700 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Bu başarısızlığın ardından, bir taraftan Rektör, diğer taraftan da VYK, biz çalışanlara taslak bir protokol sundu. Üniversitemizdeki mali kriz o kadar büyüktür ki, hükümetin desteği olmadan bunun aşılması mümkün değildir. Yapılan tüm müzakere ve toplantılarda görülmüştür ki, Milli Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu üniversitemizin sorunlarını çok iyi anlamış ve bu sorunların çözümü için sorumluluk alarak uğraş vermektedir. Hazırlanan taslak protokolde, hükümetin de üzerine düşen ve yapması gereken sorumluluklar olduğu bir gerçektir.

Geçen haftadan beridir çalışanları yanıltmak için belli bir kesim tarafından ortaya atılan ve sendikamızın taslak protokolü onayladığı dedikodusu kesinlikle doğru değildir. Sendikamızın taslak protokol ile ilgili bir şeyi kabul edip imzaladığı veya onayladığı bir durum söz konusu değildir.

Sendikamıza VYK tarafından kısa bir süre önce sunulan taslak protokolü üyemizin onayını almadan kabul etmemiz gibi bir durum asla olmayacaktır.

Hatırlatmak isteriz ki, 24 Temmuz’da yapılan referandumda yetkili sendika seçilen ancak bunu halen idrak edememiş DAÜ per-sen, TİS imzalama yetkisini de almıştır. Yani sendikamız bu dönemde herhangi bir TİS imzalamayacaktır. Bu nedenle kendilerine imzalayacakları TİS için başarılar diler, iddia ettikleri gibi hayat pahalılığı hakkımızın tüm çalışanlara yansıtılmasını, katsayımızda iyileştirmeleri, iç hizmetler döner sermayede görev yapan tüm arkadaşlarımızın üniversite kadrolarına alınmasını dört gözle beklediğimizi ve bu konuda da katkı koymaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyu önünde açıkça ifade ederiz.

Bugün hayat pahalılığı alacak mıyız? 13. Maaş alacak mıyız? diye düşünüyorsak bunun sebebi DAÜ per-sen’in de desteklediği yönetimin başarısızlığıdır.

DAÜ BİR-SEN daha önceden de söylediği gibi üyelerimizin hakları ve menfaatleri ile kurumun yaşaması ve ekmek teknemizin geleceği için her zaman olduğu gibi popülizm yapmadan gerçekleri görerek ve anlatarak sorumlulukla mücadelesine devam edecektir.

DAÜ'ye ve işine sahip çık, oyuna gelme!

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN