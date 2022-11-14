DAÜ-BİRSENOLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda nisap sağlanamazsa, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca Genel Kurulumuz 7 Aralık 2022 tarihinde, aynı yer ve saatte, aynı gündemle toplanacaktır.
Tüm üyelerimize saygı ile duyrulur.
Gündem:
1-Nisap yoklaması ve açılış
2-Divan Kurulu’nun oluşturulması
3-Faaliyet Raporunun sunulması
3-Mali Raporun sunulması ve aklanması
4-Yetkili Kurulların seçilmesi
6-Dilek ve Temenniler
7- Kapanış
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Birlik ve Dayanışma Sendikası
(DAÜ BİR-SEN)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.