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DAÜ-BİRSENOLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

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DAÜ-BİRSENOLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda nisap sağlanamazsa, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca Genel Kurulumuz 7 Aralık 2022 tarihinde, aynı yer ve saatte, aynı gündemle toplanacaktır.

 

Tüm üyelerimize saygı ile duyrulur.

 

Gündem:

 

1-Nisap yoklaması ve açılış

2-Divan Kurulu’nun oluşturulması

3-Faaliyet Raporunun sunulması

3-Mali Raporun sunulması ve aklanması

4-Yetkili Kurulların seçilmesi

6-Dilek ve Temenniler

7- Kapanış

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Birlik ve Dayanışma Sendikası

(DAÜ BİR-SEN)

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