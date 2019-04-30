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DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nden 2019 DNA Günü Semineri

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DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nden 2019 DNA Günü Semineri
DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nden 2019 DNA Günü Semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2019 DNA Günü Genom Düzenleme Öğrenci Seminerleri” etkinliği, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. 2019 DNA Günü vesilesiyle düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahar Taneri Güder yaptı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin katıldığı seminerde, son sınıf Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans öğrencileri CRISPR–Cas teknolojisini farklı açılardan ele aldı.

 

DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Son Sınıf Öğrencilerinin Sunumları Büyük Beğeni Topladı

Seminerin açılış konuşmalarının ardından, öğrencilerin konuşmalarına geçildi. Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 4. Sınıf Öğrencileri, sırasıyla; Filistin uyruklu Safa Zaatry “Genome Editing – CRISPR-Cas Technology”, Suriye uyruklu Yara Mazloum “Generation of Cell and Animal Models of Human Diseases Through Genome Editing”, Çin uyruklu Adili Abulimiti “Genome Editing – Infectious Diseases”, Etiyopya uyruklu Biniam Zeleke Wondu “Genome Editing – Cancer”, Mısır uyruklu Omar Hamed Barakat “Genome Editing – Neurological Diseases” ve son olarak İran uyruklu Rouminasadat Hosseini ile Nijerya uyruklu Unwana Paul Ifum’un ortak olarak “Ethics of Heritable Germline Genome Editing” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

 

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