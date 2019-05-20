DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nden yeni yüksek lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Medikal Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eğitim hayatına kazandırıyor. Yeni yüksek lisans programına ilişkin tanıtım sunumu, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 12:30’da, DAÜ Kampüsü'nde gerçekleşti. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahar Taneri Güder'in gerçekleştirdiği sunuma, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Geniş Kariyer İmkanları

Tanıtım sunumunda, insan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde önemli bir alan olan Medikal Biyoteknoloji hakkında genel bilgi ile mezunların kariyer olanakları, programın müfredatı ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler verildi. Programdan mezun olan öğrenciler geniş kariyer imkanlarına sahip olup, bunlar arasında, biyoteknoloji sektöründe çeşitli pozisyonlarda, tanı ve moleküler laboratuvarlarda ve eczacılık endüstrisinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Eğitim süresi 1 yıl olan tezsiz yüksek lisans programı, toplam 10 dersten oluşuyor. Moleküler biyoloji ve genetik ya da benzer alanlarda lisans derecesine sahip olan öğrenciler programa başvurabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı Medikal Biyoteknoloji programı için çeşitli burs olanakları da bulunmaktadır. Program için başvuru kabulüne başlanmıştır. Başvurular için https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ internet adresi kullanılacaktır. Başvuruların yalnızca online olarak alınacağı yüksek lisans programı hakkındaki detaylı bilgi veya sorular için med.biotech@emu.edu.tr internet adresine mail atılabilir.