DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Programı öğretim hayatına başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği İngilizce Lisans Programı, yeni akademik dönemde öğrencilerine merhaba diyecek. Mühendislik prensiplerini biyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarına uygulayan çok disiplinli bir program olan Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya Bölümleri ile Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile koordineli olarak geliştiriliyor.

Dünya Çapında Mezunlar

Mühendislik, doğal ve tıbbi bilimler arasında iş birliği için ortak bir platform sağlayan son teknoloji disiplinlerarası bir program olan Biyomedikal Mühendisliği, bu bağlamda elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine mühendisleri, insanlığın daha sağlıklı bir geleceği için fizyoterapistler, biyologlar, tıp doktorları ve eczacılarla iş birliği yapıyor. Dört yıllık bir eğitim süresini kapsayan Biyomedikal Mühendisliği İngilizce Lisans Programı, bilim ve mühendislik eğitimi üzerine kurulmuş olan tıbbi cihazlar ve ilaçların yanı sıra hükümet ve özel danışmanlık uygulamaları yoluyla hasta bakımına odaklanan biyomedikal ile ilgili endüstrilerin 21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamak için dünya çapında mezunlar yaratmayı amaçlıyor.

Kariyer Fırsatları

Biyomedikal Mühendisliği, yaşlanan nüfus ve diyabet ve obezite gibi hastalıklarla birlikte, toplumumuzun her gün sağlık ve esenlik konusunda yeni sorunlarla karşı karşıya olmasından dolayı çözüm geliştirmede çok önemli bir rol oynuyor. Biyomedikal mühendislerinin dünyamızda bir fark yaratmaları ve çok çeşitli uygulama alanlarında çalışabilmeleri için sayısız fırsat bulunuyor. Bunlardan bazıları, biyomedikal veri analizi, biyomedikal görüntü analizi ve örüntü tanıma, tıbbi cihaz ürün tasarımı, üretimi, testi ve yönetimi, hastalıkların ve biyolojik sistemlerin simülasyonu ve modellenmesi, sağlık düzenlemeleri, spor ekipmanlarının tasarımı ve mühendisliği ve testi ile tıbbi cihazlarda ve enstrümantasyonda araştırma ve geliştirme olarak sıralanabiliyor.