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DAÜ-BTYO Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

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DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) mesleki eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
DAÜ-BTYO Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

Ziyarette DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, meslek lisesinde bulunan tüm bölümlerin öğrencilerine hitaben “Mesleki Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Prof. Dr. İlkan, verdiği seminerde mesleki eğitimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirdi. Meslek liselerinden DAÜ-BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaşan Prof. Dr. İlkan, yaptığı konuşmada meslek liseleri mezunlarının DAÜ-BTYO’ya bağlı 2 yıllık ilgili programlara sınavsız geçiş yapabilecekleri ve bu yolla geçiş yapan tüm öğrencilerin “Mesleki Eğitimi Geliştirme“ projesi kapsamında devletten burslu olarak eğitimlerine devam etmekte olduklarına vurgu yaptı. Günümüz şartlarında burslu okumanın önemli bir avantaj olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İlkan, verilen bursları korumanın ve mezuniyete kadar devamının sağlanmasında başarı kriterlerinin etkin olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin bilinçli üniversite ve alan seçimi ile çok çalışmaya odaklanmaları gerektiğine değindi. Prof. Dr. İlkan, tüm meslek, endüstri meslek ve ticaret liseleri ile DAÜ BTYO’nun kardeş okullar olduğunu ve aynı amaçlar doğrultusunda çalıştıklarını belirterek tüm öğrenci ve öğretmenler ile okul yönetimine başarılar diledi.

 

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada, iş birliklerinin önemli olduğuna ve ülkemizdeki mesleki eğitiminin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarına ve önümüzdeki dönemlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptılar. Ayrıca Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin  DAÜ-BTYO laboratuvar olanaklarından yaralanmaları konusunda da iş birliği yapıldığı ve bunun devam edeceğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp ve İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik ise programlar ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktararak alanları ile ilgili soruları cevaplandırdılar. Ayrıca Bilgisayar Programcılığı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Akile Oday da Bilgisayar Programcılığı bölümü hakkında detaylı bilgileri öğrenciler ile paylaştı.

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