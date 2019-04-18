DAÜ-BTYO Gazimağusa Namik Kemal Lisesi öğrencileri ile buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

DAÜ-BTYO bu kapsamda Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’ne de bir ziyaret düzenledi.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Namık Kemal Lisesi öğrencilerine “Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Prof. Dr. İlkan verdiği seminerde yükseköğrenimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ-BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı.

Namık Kemal Lisesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmede iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Prof. Dr. İlkan, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölüm ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktararak öğrencilere önemli bir katkı koydu.

Harita ve Kadastro programı hakkında Öğretim Görevlisi Ahmet Burak Keşkek, İnşaat Teknolojisi programı hakkında Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Koordinatörü Akile Oday ve Koordinatör Yardımcısı Şensev İlkan da alanları ile ilgili detaylı ve güncel bilgileri öğrencilere aktararak ilgili soruları cevaplandırdılar.