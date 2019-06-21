  • BIST 93.821
  • Altın 261,363
  • Dolar 5,8009
  • Euro 6,5732
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti

» »
DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile liselere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu ziyaretler çerçevesinde DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

re6.png

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Gazimağusa Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü öğrencilerine “Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Prof. Dr. İlkan verdiği seminerde yükseköğrenimin önemine vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ ve BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı.

 

DAÜ-BTYO Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayhan Tecel ise öğrencilere program hakkında geniş bilgiler verdi. Ayrıca Tecel, mezunların piyasalarda aranılırlıkları ve daha ileri seviyede eğitim alma olanakları hakkında da açıklamalar yaptı. Tecel, iki yıllık bir eğitim süresinden sonra bir yıl daha eğitim alarak 3 yıllık diploma alabilecekleri gibi 3 yıllık programdan sonra İşletme Bölümü’ne devam koşullarının da var olduğuna vurgu yaptı.

 

Gazimağusa Ticaret Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptılar. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-PDRAM’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı18 Haziran 2019 Salı 12:09
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden “Kanserde Ruh Sağlığı” etkinliği17 Haziran 2019 Pazartesi 16:16
  • Dr. Gülen Addis DAÜ’lü öğrencilerle buluştu17 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
  • DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ÖNEMLİ isimleri ağırladı14 Haziran 2019 Cuma 12:56
  • DAÜ ACM Öğrenci Topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı14 Haziran 2019 Cuma 12:51
  • DAÜ mezunu Banu Akeloğlu’nun ikinci kitabı “Göz Göz Göztepe” satışa çıktı14 Haziran 2019 Cuma 12:48
  • DAÜ, Cittaslow Danışmanlığı Alanında Öncü13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
  • DAÜ-BTYO Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti13 Haziran 2019 Perşembe 14:52
  • Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı DAÜ ev sahipliğinde başladı12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
  • DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde12 Haziran 2019 Çarşamba 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti