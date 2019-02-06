DAÜ – BTYO ile KTEMB Ortak Sertifikasyon Eğitimi Programı başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ - BTYO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ortak etkinliği çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sponsor olduğu “Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim Programları” 5 Şubat 2019 Salı günü, DAÜ-BTYO’da başladı. Sertifikasyon programının ilki olan 15KVA teknisyenlik yetkilendirme sınavlarına hazırlık kursu, kurs eğitmeni Ali Azimli tarafından 18:00 – 20:00 saatleri arasında yüksek bir katılım ile gerçekleşti. DAÜ–BTYO’da yer alacak olan tüm sertifikasyon eğitimleri hem DAÜ-BTYO öğrencilerine hem de dıştan gönüllü olarak katılacak olan kursiyerlere ücretsiz sunulacak ve kurs sonunda sertifika verilecektir.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan eğitim sisteminin önemli bir halkasını oluşturan mesleki eğitimin hem orta eğitim halkası hem de yüksek öğrenim halkası olan BTYO hakkında bilgiler aktarıp, mesleki eğitimin son durumu, politikalar, yapılması gerekenler ve gelinen noktadaki sorunlara dikkat çekerek çeşitli vurgulamalarda bulundu. Prof. Dr. İlkan, Meslek Lisesi-BTYO eğitim zincirinin önemine vurgu yaparak “ara eleman” ve “mesleki eğitimin” hak ettiği değere kavuşturulup sadece söylemde kalmaması gerektiğini dile getirdi. Çalışma yasalarındaki sınıf, barem ve basamak düzenlemelerinin BTYO mezunlarını da kapsayacak şekilde ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, Bu yasal düzenlemelerin mesleki eğitimin son halkası olan yüksek öğrenimdeki meslek yüksek okullarına ve meslek liselerine olan ilgiyi artıracağını ve ayrıca kaliteyi de getireceğini vurguladı. Konuyu birçok bakanın bilgisine getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İlkan, konunun şu andaki hükümetin ve bakanın da bilgi ve değerlendirmelerine sunulduğunu belirtti. Piyasaların kaliteli ve değişik alanlarda mesleki eğitim alan ara elemanlara olan ihtiyacının hat safhada olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimi teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi ve bu unsurlara gerekçe yaratılmaması gerektiğini ifade etti. Mesleki eğitimin hak ettiği değere kavuşması için orta eğitimden itibaren bilgi ve becerilere dayanan öğrenci yönlendirmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, ülkemizdeki yükseköğrenim kurumlarının çoğalmasının önemli olduğunu ancak mesleki eğitim açısından da bir dezavantaja dönüşmemesi için gereken tedbirlerin alınması konusunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

KTEMB proje koordinatörü Elektrik Mühendisi Osman Asilzade ise program ile ilgili açıklamalarda bulunup gelen sorulara detaylı cevaplar verdi. Osman Asilzade, meslekte sertifikasyonun önemine vurgu yaptı. Eğitim konularının genişletilebileceğini açıklayan Asilzade, hedefin tüm bölgelere bunu yaymak olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği projesi olan bu programın başarılı olması için DAÜ ve BTYO’nun katkılarının önemli olduğunu söyleyerek teşekkürlerini aktardı. Başlangıç olarak 12 alan belirlediklerine de değinen Asilzade, program çeşitliliğinin artabileceğini ve bu amaçla gelen talepleri değerlendirdiklerini açıkladı. KTEMB Başkanı Bora Karaçam da yaptığı konuşmada kendisinin de bir DAÜ-BTYO mezunu olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerinin gerçek hayatta çok önemli olduğunu söyledi. Kendisinin de öğrencilik yıllarından başlayarak bugün geldiği noktayı hedeflediğine vurgu yapan Karaçam, DAÜ-BTYO’nun bu hedefini gerçekleştirmesinde önemli katalizör olduğunu söyledi. Söz konusu eğitim programları için detaylı bilgiye KTEMB Merkez Ofis Telefonu: 223 93 45 ve KTEMB Gazimağusa Ofis Telefonu: 366 40 17’den ulaşılabilir.