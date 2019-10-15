DAÜ BTYO öğrencileri yeni Ercan Havalimanı şantiyesine teknik ziyaret gerçekleştirdi

Mesleki eğitimin Üniversite ayağını oluşturan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Elektrik - Elektronik Teknolojisi Bölümü son sınıf öğrencileri Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Planlama ve İnşaat Dairesi (PİD) tarafından yapılan organizasyonla yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı şantiyesine teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Teknolojik donanım bakımından son derece gelişmiş olan yeni havalimanının elektrik işlerinin yerinde gözlemlenmesi amacıyla gerçekleştirilen söz konusu ziyarete KTEMB üyeleri, PİD yetkilisi, şantiye yetkilileri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı eşlik etti. DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer DAÜ-BTYO öğrencilerinin ülkemizde inşası süren ve oldukça büyük bir teknolojik yatırım gerektiren yapının aşamalarını öğrenmek ve yerinde incelemek için büyük fırsat yakaladıklarını belirtti. Doç. Dr. Dimililer, iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik beceriler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinen BTYO adına iyi bir teknik gezi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

KTEMB üyeleri ve DAÜ-BTYO öğrencileri ilerleyen aylar içerisinde biten işleri gözlemlemek için ikinci bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini de bildirdiler. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birlik Başkanı Bora Karaçam ve Elektrik - Elektronik Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp iki kurum arasındaki iş birliklerini geliştirdiklerini belirterek topluma ve eğitime katkıda bulunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.