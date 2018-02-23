DAÜ BTYO’da internet üzerinden canlı yayın dersler

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafından üniversite çapında sunulan bilgisayar dersleri 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrencilere harmanlanmış öğrenme (Ayr. Bknz: Blended Learning) ortamlarında sunulmaya başlandı.

İlgili derslerde, DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden’in ve DAÜ Bilgi İşlem Merkezi’nin katkılarıyla, DAÜ ve Microsoft iş birliği doğrultusunda öğrencilere sağlanan Office365 (Microsoft Office ve Skype Kurumsal uygulama yazılımları) ve Moodle tabanlı bir öğrenme yönetim sistemi (Ayr. Bknz: Learning Management System ya da LMS) kullanılmaktadır. Skype kurumsal üzerinden canlı yayınlar öğrencilere sunulmakta ve ders videoları kayıt altına alındıktan sonra da Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerin kullanımına açılmaktadır. Öğrenciler, öğrenme yönetim sistemine öğrenci portalı kullanıcı bilgilerini kullanarak “Single Sign On” ya da “SSO” adı verilen yöntemle girebilmektedirler. Bu sayede, her yeni giriş için yeni bir kullanıcı ismi, yeni bir şifre kullanma zorluğu ve zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Office365 ve Moodle sistemlerinin bütün avantajları aynı anda kullanıma sunulmaktadır.

Uygulama hakkında bilgi veren DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, sistemde kullanılan ders içeriklerinin, BTYO’da görev yapan öğretim görevlileri Zafer Yuca, Esen Ertunga, Cihan Ünal ve Pınar Kumyalılı’dan oluşan uzman bir ekip tarafından hazırlanmakta olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa İlkan ayrıca, yüzyüze öğrenimde olduğu gibi, ders içeriklerinin öğrenciye uzaktan eğitim modeli ile sunulmakta olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa İlkan, öğrencilerin kayıtlı oldukları dersin sunulduğu akıllı sınıfa giderek derse katılabilecekleri gibi, sınıf ortamına katılamayanların ise aynı anda gerçekleştirilen canlı yayınlara, sahip oldukları Android, IOS, WINDOWS işletim sistemli mobil cihazlar aracılığıyla platforma bağımsız olarak katılabileceklerini de belirtti. Öğrenciler, canlı yayın sırasında derse ister BTYO bünyesinde bulunan akıllı projektörün, akıllı tahtanın ve profesyonel kameraların desteklediği CT001 kodlu amfide, isterlerse de çevrimiçi olarak katılmakta ve öğretim elemanıyla etkileşimde bulunmaktadırlar. Öğrenciler, istedikleri zaman aynı ders sunumlarına internet üzerinden ulaşıp ders tekrarı da yapabilmektedirler.

Kullanılan sistemde, öğrenciler canlı olarak soru sorup cevap alabilmekte ve ayrıca sınıfta bulunan veya internet üzerinden derse bağlı olan tüm öğrenciler hem sorulan soruları hem de verilen cevapları duyabilmektedirler. Öğrenciler ayrıca, anında katkı da koyabilmektedirler. Dersin sonunda, ilgili dersin video kaydı doğrudan Moodle sistemine yüklenmekte olup öğrencilerin dönem boyunca zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde izlemelerine açılmaktadır.

2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, deneme amacıyla başlatılan bu uygulama neticesinde dersi harmanlanmış öğrenme ortamında alan öğrencilerin sınav sonuçlarında daha önceki dönemlerde dersi yüz yüze alan öğrencilere kıyasla olumlu yönde bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Dersi Yürütmekte Olan Akademik Personel Ne Dedi?

Dersin yürütülmesinde yapılan görev bölümünde Öğretim Görevlisi Esen Ertunga ders koordinatörlüğünü, Öğretim Görevlisi Zafer Yuca ve Öğretim Görevlisi Cihan Ünal dördüncü endüstri devrimi ile hız kazanan teknolojik gelişmelerin bir ayağı olan zamandan ve mekandan bağımsız öğrenim modellerinin ilgili dersler bağlamında uygulanmasını, Öğretim Görevlisi Pınar Kumyalılı ve Öğretim Görevlisi Esen Ertunga da internet üzerinden yapılan uygulamaları ve takip edilmesini yürütmektedir. İlgili öğretim görevlilerinin verdikleri bilgiye göre uzaktan eğitim modeli ile ders başarısı ile birlikte derse katılım oranının da arttığını belirterek gelecekte bu uygulamanın yayılarak sürdürüleceği mesajını verdiler. Ders bağlamında gençlerin nerede ise bağımlısı oldukları mobil cihazların aslında çok daha yararlı bir şekilde kullanılabileceğinin de farkına varıldığına vurgu yapıldı.

Öğrenciler Ne Dedi?

Psikoloji Bölümü öğrencisi Merve Hande Yağmur, uzaktan eğitimin hem zaman kazanmak, hem de teknolojiyi verimli kullanmak açısından çok faydalı olduğunu belirterek, kaçırdığı derslerin de takibini konakladığı yurt ortamından ya da bir kafede otururken kayıtlı videoları izleyerek yalnız veya arkadaşlarıyla birlikte yapabileceğini söyledi.

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Şehmus Arslan, kaçırdıkları derslerin tekrarını internet üzerinden yapabilecekleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Şehmus Arslan ayrıca, mobil cihazların ve internet üzerinden yapılan paylaşımlı derslerin yalnızca bilgisayar dersleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini de ekledi.

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Buse Altun, öğretim elemanlarının anlatımları ve geri bildirimleriyle uzaktan eğitim modeliyle sunulan bilgisayar derslerine sorunsuz uyum sağladıklarını ve hem ders notlarının, hem de canlı yayın sonrası internet ortamında paylaşılan ders anlatım videolarının öğrencilerle paylaşılmasını çok faydalı bulduğunu belirtti.

Bilgisayar dersi alan öğrencilerin geneli ise, bu dersi internet üzerinden interaktif bir öğrenme modeliyle alabileceklerini ve bundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Ders esnasında sınıfta yeni teknolojik sistemle ilgili fikirlerini paylaşan öğrenciler, bu sayede dersi hiçbir şekilde kaçırmayacaklarını, sistemin kendilerine çok faydalı olacağını belirttiler. DAÜ BTYO tarafından yalnızca DAÜ’lü öğrencilere özel olarak tasarlanan sistemi, modern eğitim düzenine çok daha uygun bir sistem olarak gören öğrenciler, nerede olurlarsa olsunlar dersi takip edebilme imkanını sağlayan DAÜ BTYO akademisyenlerine teşekkürlerini iletti.