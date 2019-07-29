  • BIST 102.983
  • Altın 256,989
  • Dolar 5,6234
  • Euro 6,2505
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım

» »
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), coğrafi bilgi sistemleri, mekânsal içerikli imar kadastro, parselasyon, planlama ve genel olarak haritacılık alanlarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) en yaygın olarak kullanılan ve büyük bir pazar payına sahip olan Netcad firması ile iş birliği yapma yoluna gidiyor.

netcad-toplu-1.jpg

Her zaman ilgili sektörlerle bire bir ilişki içerisinde çalışan ve son teknolojiyi takip eden DAÜ BTYO, öğrencilerin ilgili sektörlerdeki en güncel ve gerekli becerilere sahip olmalarına olanak sağlıyor. Teorik ve pratik arasında dengeyi kurarak kalite odaklı eğitim vermeyi ana hedef olarak belirleyen DAÜ BTYO, mezunlarının ilgili sektörlerde iş bulma olanaklarını artırmak için durmadan çalışıyor.

Bu bağlamda Netcad tarafından BTYO’ya gerçekleştirilen ziyaret sırasında iki adet labaratuvara ücretsiz olarak Netcad programının yüklendiğini belirten DAÜ BTYO Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazife Dimililer, DAÜ BTYO’nun öğrencilerini günün şarlarına uygun olarak hazırlamaya çalıştığını belirtti. Bölümdeki mesleki derslerde Netcad yazılımının kullanılabileceğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dimililer, mezun olan öğrencilerin gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de hemen hemen tüm kamu kuruluşları ile özel sektörde kullanılan Netcad yazılımına hakim olacaklarını ve iş hayatına daha hazır bir şekilde başlayabileceklerini vurguladı.

Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyan Yrd. Doç. Dr. Dimililer ve Harita ve Kadastro Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, yazılımlarını eğitim amaçlı kullanmaları için katkıda bulunan Netcad şirketine ve özveri ile çalışarak eğitim kalitesinden ödün vermeyen BTYO ailesine teşekkür ettiler. Bu alandaki işbirliğini ilerletme yönünde çalışmalara devam edileceğini de belirttiler.

DAÜ BTYO bünyesindeki tüm bölümler ASIIN ve FIBAA tarafından akredite edilmiştir. Yeni kurulmuş bir bölüm olmasına rağmen Harita ve Kadastro Bölümü de ASIIN akreditasyonu almış ve mezunlarının Avrupa Birliği sınırları içerisinde tanınan bir diploma almalarını sağlayarak dış ülkelerde çalışma ve eğitim alma imkânlarını artırmıştır.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Programı öğretim hayatına başlıyor23 Temmuz 2019 Salı 15:11
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda bayrak değişimi22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
  • Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
  • KKTC'yi DAÜ temsil edecek19 Temmuz 2019 Cuma 16:08
  • DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  • DAÜ yaptığı akademik iş birlikleri ile ses getiriyor18 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
  • DAÜ, 10. Uluslararası Yaz Okulu 17 farklı ülkeden 800 öğrenciyi ağırlıyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  • DAÜ ile EMAA arasında iş birliği protokolü16 Temmuz 2019 Salı 13:53
  • DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında iş birliği protokolü imzalandı15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
  • DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarimi Bölümü Uluslararasi Ex-Libris Yarişmasi’na hazirlaniyor12 Temmuz 2019 Cuma 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti