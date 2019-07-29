DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), coğrafi bilgi sistemleri, mekânsal içerikli imar kadastro, parselasyon, planlama ve genel olarak haritacılık alanlarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) en yaygın olarak kullanılan ve büyük bir pazar payına sahip olan Netcad firması ile iş birliği yapma yoluna gidiyor.

Her zaman ilgili sektörlerle bire bir ilişki içerisinde çalışan ve son teknolojiyi takip eden DAÜ BTYO, öğrencilerin ilgili sektörlerdeki en güncel ve gerekli becerilere sahip olmalarına olanak sağlıyor. Teorik ve pratik arasında dengeyi kurarak kalite odaklı eğitim vermeyi ana hedef olarak belirleyen DAÜ BTYO, mezunlarının ilgili sektörlerde iş bulma olanaklarını artırmak için durmadan çalışıyor.

Bu bağlamda Netcad tarafından BTYO’ya gerçekleştirilen ziyaret sırasında iki adet labaratuvara ücretsiz olarak Netcad programının yüklendiğini belirten DAÜ BTYO Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazife Dimililer, DAÜ BTYO’nun öğrencilerini günün şarlarına uygun olarak hazırlamaya çalıştığını belirtti. Bölümdeki mesleki derslerde Netcad yazılımının kullanılabileceğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dimililer, mezun olan öğrencilerin gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de hemen hemen tüm kamu kuruluşları ile özel sektörde kullanılan Netcad yazılımına hakim olacaklarını ve iş hayatına daha hazır bir şekilde başlayabileceklerini vurguladı.

Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyan Yrd. Doç. Dr. Dimililer ve Harita ve Kadastro Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, yazılımlarını eğitim amaçlı kullanmaları için katkıda bulunan Netcad şirketine ve özveri ile çalışarak eğitim kalitesinden ödün vermeyen BTYO ailesine teşekkür ettiler. Bu alandaki işbirliğini ilerletme yönünde çalışmalara devam edileceğini de belirttiler.

DAÜ BTYO bünyesindeki tüm bölümler ASIIN ve FIBAA tarafından akredite edilmiştir. Yeni kurulmuş bir bölüm olmasına rağmen Harita ve Kadastro Bölümü de ASIIN akreditasyonu almış ve mezunlarının Avrupa Birliği sınırları içerisinde tanınan bir diploma almalarını sağlayarak dış ülkelerde çalışma ve eğitim alma imkânlarını artırmıştır.