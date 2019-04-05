DAÜ bu kez Tımes Hıgher Educatıon Üniversiteler Etki Sıralaması’nda yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Londra, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından ilk kez hazırlanan “2019 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda yer aldı. THE Merkezi tarafından 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, öğleden sonra dünyaya duyurulan listede, DAÜ dünya genelindeki birçok üniversiteyi geride bırakarak 301+ bandında yer alma başarısını gösterdi.

Söz konusu liste, dünyanın her yerinden üniversitelerin sosyal ve ekonomik etkilerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sıralamaktır. Çeşitli hedef kriterleri doğrultusunda hazırlanan listede, Sağlık ve Refah, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile Kaliteli Eğitim Hedefleri başta olmak üzere, Cinsiyet Eşitliği, İyi İş ve Ekonomik Büyüme, Endüstri, Yenilik ve Altyapı, Azaltılmış Eşitsizlikler, Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Çalışmaları, Hedefler İçin Ortaklıklar gibi birçok hedef yer almakta ve dünya genelindeki Üniversiteler bu bağlamda değerlendirilmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş bir evrensel eylem çağrısıdır. İlk kez bu hedefler doğrultusunda bir liste hazırlayan THE, dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den toplam 19, Güney Kıbrıs’tan ise iki üniversitenin yer aldığı listede DAÜ North Cyprus başlığı altında ve ülkeden tek üniversite olarak listeye girmeyi başardı. DAÜ özellikle Sağlık, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedeflerine göre 101-200 bandında yer alıyor. DAÜ’nün son yıllarda sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalar listede üst sıralarda yer almasında etkili oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Oxford Üniversitesi ile kadın sağlığı üzerine, KKTC Sağlık Bakanlığı, University College London ve Kayıp Şahıslar Komitesi iş birliği ile kalıtsal böbrek hastalıkları üzerine ve yine KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde kanser araştırmaları üzerine çok sayıda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, sağlık alanında üst sıralarda yer almış olmalarında söz konusu iş birlikleri ve çalışmalarının büyük payı olduğunu vurguladı. Öte yandan DAÜ’nün yerel ve merkezi yönetimlerle ve birçok bakanlıkla birlikte yürüttüğü çalışmaların ve iş birliği protokollerinin de olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osam, kurum ve kuruluşlara vermiş oldukları hizmetler ve topluma verilen eğitimlerin ve ayrıca Üniversite’deki demokratik ortamın Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefi bağlamında kendilerini üst sıralara taşıdığını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 2014 yılından bu yana Üniversite olarak izledikleri vizyon çerçevesinde elde edilen başarıdan onur ve gurur duyduklarını da dile getirerek, başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

THE 2019 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması ile ilgili detaylı bilgi ve listelere https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019 web adresinden ulaşılabiliyor.