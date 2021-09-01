DAÜ bu yıl hangi eğitim modelini uygulayacağını açıkladı

DAÜ, 2021 – 2022 Güz Dönemi’nde Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Modeli hakkında yaptığı açıklamada, yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelini uygulayacağını açıkladı.

DAÜ, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 21.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemiyle Sınırlı Kalmak Kaydıyla, KKTC Üniversitelerinde Kayıt, Eğitim Ve Ders Devam Koşullarının Düzenlenmesi” başlıklı kararına uygun olarak, “yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağını” açıkladı.

DAÜ Senatosu, 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, KKTC Bakanlar Kurulu kararlarını dikkate alarak, öğrencileri ile akademik ve yönetsel tüm personelinin sağlıklarına en üst seviyede önem verdiklerinin altını çizerek, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, uygulanacak olan yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağını, Eğitim ve Öğretim etkinliklerinde Pandemi Kurulu tarafından hazırlanan “DAÜ Covid-19 Pandemi Rehberi ve Eylem Planı”na uyulması hususunda azami dikkatin gösterilmesi konusunda karar verdi.