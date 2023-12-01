DAÜ Bütçesi oybirliği ile geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü toplantısında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) bütçesi görüşüldü.

Komite toplantısına Maliye Bakanlığı bürokratları ile DAÜ ve DAÜ-SEN yetkilileri de katıldı.

Toplantıda tanıtım bütçesindeki kısıtlamanın yeni kayıtları etkileyeceği görüşü üzerine bu kaleme ve elektrik harcamalarına ek bütçe sağlandı.

Ayrıca DAÜ’nün 2023 yılı itibarıyla gerçekleşmiş tüm vergi borçları ile 2024 yılında tahakkuk edecek tüm vergi borçlarının devlet katkısıyla ödenmesi ve konu hakkında protokol yapılması önerildi ve karar oybirliğiyle onaylandı.

ŞAHALİ

Komite Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Erkut Şahali, 2024’e bütçesiz girilmesinin hali hazırda yaşanan sorunların büyümesine neden olacağını, bu nedenle alınan inisiyatifle taslak bütçenin bugün görüşüldüğünü belirtti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, DAÜ bütçesinde yaşanan sorun nedeniyle merkezi yönetim bütçesinde DAÜ kısmının boş bırakılmak zorunda kalındığını ifade etti.

İlk kez bu yıl Meclise Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi sunulma olanağı bulunduğunu belirten Berova, daha önce TÜK bütçesinde olduğu gibi bugün de DAÜ bütçesinin komiteden geçerek, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesiyle Genel Kurula gönderileceğini belirtti.

DAÜ ile ilgili sürece de değinen Berova, günün sonunda önceki rektörün ayrılması, yeni rektörün seçilmesiyle başlayan görüşmelerle bütçede bir noktaya gelindiğini ve amaçlarının sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu söyledi.

İlk adımda emeklilik yasasında değişiklik yaparak DAÜ’nün akademik personel açısından mali yükünün azaltılması için adım attıklarını kaydeden Berova, vergi borçlarıyla ilgili bir yasayı Meclis’ten geçirerek, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi altındaki üniversitelere vergi affı ve vergi yapılandırması getireceklerini dile getirdi.

Berova, böylece DAÜ’nün yeni açacağı bölümler için vergi borcu sorunu yaşamamasını sağlamak istediklerini söyledi.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da söz alarak, DAÜ’nün devletin kurduğu bir üniversite olduğuna işaret ederek, yüksek öğretimde kaliteli eğitimin önemine işaret etti.

Kurumun yüksek öğretime yaptığı katkıya işaret eden Kılıç, okulun bugün zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Bu bütçe dönemini yeniden yapılanma ve kendi ayakları üzerinde durma dönemi olarak gördüklerini belirten Kılıç, DAÜ çalışanlarının özverili şekilde elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Kendi gönderdikleri bütçenin 4 yıllık programa göre hazırlandığını ve bu dönem sonunda DAÜ’nün hak ettiği noktaya geleceğini umduklarını söyleyen Kılıç, bütçenin büyümüş olmasında enflasyonist ortamın da etkili olduğunu belirtti.

Bu bütçede giderleri kısmayı hedeflediklerini kaydeden Kılıç, maaş artışlarının yapılmaması ve 13’üncü maaşın ötelenebileceğini söyledi. Kılıç, daha çok öğrenci çekmek için tanıtımla ilgili bütçe kesintinin düzeltilmesini istedi.

KATIRCIOĞLU

DAÜ Rektör Yardımcısı Salih Katırcıoğlu ise günlük ihtiyaçlara göre overdraft hesaplarının güncellenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Kısa süre önce yönetime geldiklerinde somut adımları atmaya başladıklarını dile getiren Katırcıoğlu, "Eğer bu bütçe eski usullere göre hazırlanmış olsaydı ortada çok daha büyük bir açık olurdu" dedi.

2024 bütçe açığının 220 milyon TL olarak öngörüldüğünü ifade eden Katırcıoğlu, dış borçlanmanın overdraft olarak şekillenmesi için destek istedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak DAÜ yetkililerine komiteden taleplerini kalem kalem sıralamasını istedi.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da emeklilik konusunda önerilerini bütçeye koyduklarını dile getirerek, Bunun kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Kılıç, tanıtım bütçesi konusundaki düzeltme talebini yineledi.

HÜDAVERDİ

Maliye Bakanlığı Koordinatörü Saadet Hüdaverdi de vergi taksitlendirmesi konusundaki çalışmayı anlattı. 2024 vergi borçları için mahsuplaşma yapılacağını ifade eden Hüdaverdi, henüz tahakkuk etmediği için bu borçları affetmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

GÖKÇE

DAÜ-SEN Özlük Hakları Sekreteri Ulaş Gökçe, DAÜ’de reform yapılması için yıllardır çağrı yaptıklarını anımsatarak, "Bu yapılmış olsaydı DAÜ bugün kendi kendine yetecekti" dedi.

Yapılması gerekenlerin bir protokole çevrildiğini ve bunun iyi bir başlangıç olduğunu kaydeden Gökçe Maliye Bakanı ve ekibine teşekkür etti.

TAHSİNER

DAÜ Mali İşler Müdürü Ahmet Tahsiner de 500 milyon TL’lik ek bütçenin 2024 sonunda vergi borçlusu olmamak için istediklerini söyledi.

BESİM

DAÜ Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Besim de 2024 yılı için vergi sorunu çözülmezse DAÜ’nün borç stokunun ortadan kalkamayacağını, bu durumda borçlanmanın da zor olacağını dile getirdi.

Besim, bu sorunlar ortadan kalkarsa, DAÜ’nün döviz geliri olacağı için döviz borçlanabileceğini, bunun mümkün olması için devlet desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Tanıtım bütçesinin düşürüldüğüne de işaret eden Besim, bunun yeni öğrenci kayıtları açısından sıkıntı olduğuna işaret etti.

HÜDAVERDİ

Maliye Bakanlığı Koordinatörü Saadet Hüdaverdi de vergi borcunun yapılandırılarak eritildiğine işaret ederek, 1 milyar TL'lik bir katkı yapıldığını dile getirdi.

KÜÇÜK

UBP Milletvekili Hasan Küçük, döner sermaye yapısının değiştirilebileceğini belirterek, kar ortaklı şekilde şirketlerle iş birliği yapılabileceğini dile getirdi.

Üniversitenin bir diğer misyonunun ülkedeki sorunlara kalıcı çözümler bulmak olduğunu dile getiren Küçük, Türkiye’deki kar ortaklığı örneklerine işaret etti.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bir yabancı öğrenciden yaklaşık 4 bin dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, bütçe hazırlanırken buna göre bir projeksiyon yaptıklarını kaydetti. Kılıç, bu anlamda tanıtım bütçesinin önemli olduğunu tekrarladı.

ÖZARSLAN

DAÜ Bütçe Komisyonu üyesi Mehmet Ali Özarslan da tanıtım faaliyetlerinin önemine işaret ederek, tanıtım faaliyetleri yapılmazsa DAÜ’nün gelir kalemlerinin büyütülemeyeceğini kaydetti.

Burs kalemlerinin düşürülmesinin de sıkıntı yaratacağını söyleyen Özarslan, mevcut bursların sürdürülmek durumunda olduğunu, bu nedenle bursta kısıtlamanın yeni kayıtlar açısından ciddi sorun yaratacağını söyledi.

Bu talepler üzerine kısa bir ara verilerek bütçeye ek ödenek konması görüşüldü. Bunun sonucunda tanıtım, ağırlama, tören ve fuar organizasyon kalemine 5 milyon TL'lik; uluslararası tören, tanıtma ve ağırlama kalemine de 25 milyon TL; elektrik alımları kalemine 20 milyon TL'lik artış yapıldı.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, DAÜ bütçesinin oybirliğiyle geçecek olmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Bunun ana muhalefet partisinin önümüzdeki dönemde DAÜ’nün sürdürülebilir olmasını yakinen takip edeceğini gösterdiğini söyleyen Berova, bu konuda kendilerinin de hassas olduğunu belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de DAÜ’nün devlet üniversitesi olduğunu ifade ederek, üniversitelerin amiral gemisi olarak tanımlanan DAÜ’nün bu açıdan önemli olduğunu anlattı.

Bütçeye olumlu oy verdiklerini söyleyen Şahali, bu tavırlarının DAÜ’deki yeni yönetime duydukları güvenle de ilgili olduğunu vurguladı.

CANALTAY

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY da DAÜ gibi amiral gemisi konumunda bir kurumun bu bütçe açısından bu noktaya gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Canaltay, “Lütfen bir sonraki sene toparlanmış olarak gelin. Seneye karşımıza sakın bu şekilde gelmeyin” dedi.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da bu süreçte kendilerine gösterilen olumlu bakış ve yapıcı yaklaşım için teşekkür etti. Kılıç, DAÜ’yü daha iyi yerlere taşıyacaklarını ve layık olduğu şekilde yöneteceklerini söyledi.

Daha sonra DAÜ’nün 2023 yılı itibarıyla tüm vergi borçları ile 2024 yılında tahakkuk edecek tüm vergi borçlarının devlet katkısıyla ödenmesi ve konu hakkında protokol yapılması görüşülüp, karar oybirliğiyle onaylandı.

Ardından “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi” bütçesinin bütünü oylandı ve 5 milyar 614 milyon 628 bin TL'lik bütçe oybirliğiyle komiteden geçti.