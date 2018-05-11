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DAÜ, “Çocuk ve Trafik Güvenliğini İngilizce Öğrenimi ile Bütünleştiren Projeler”i Yeni Erenköy İlkokulu’na bağışladı

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Ürettikleri trafik güvenliği temalı projeleri ve bu projelere ait üç boyutlu dil öğrenme materyallerini bağışladılar...
DAÜ, “Çocuk ve Trafik Güvenliğini İngilizce Öğrenimi ile Bütünleştiren Projeler”i Yeni Erenköy İlkokulu’na bağışladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ELTE 301/ ELTE 302 Teaching English to Young Learners I ve II (Çocuklara İngilizce Öğretme Dersi I & II) öğrencileri KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yeni Erenköy İlkokulu’na DAÜ Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet M. Kunt’un danışmanlığında ürettikleri trafik güvenliği temalı projeleri ve bu projelere ait üç boyutlu dil öğrenme materyallerini bağışladılar.

DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Naciye Kunt Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi ile yapılan ortak projelerdeki amacın, çocukların erken yaşta trafik güvenliği kavramlarını dil (İngilizce) edinimi ile birlikte içselleştirip trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarını arttırmak yönünde olduğuna değindi. Doç. Dr. Kunt, projelerin doğrudan uygulama etkilerini gerçek hayata yansıtma amacıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullara bağışlayarak trafik eğitimine, çeşitlilik bağlamında katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Buna ilişkin olarak DAÜ İngilizce öğretmen adayları, Yeni Erenköy İlkokulu Müdüresi, İngilizce öğretmeni ve öğrencileri tarafından beğeniyle karşılanan, projelerinin gerçek kullanıcılarına ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Doç. Dr. Naciye Kunt ve öğretmen adayı öğrencileri özellikle Yeni Erenköy İlkokulu İngilizce öğretmenine projelerin derslerdeki kullanımı ve uygulamasıyla ilgili bilgiler verdiler. Ayrıca, projelerin bağışı için Yeni Erenköy İlkokulu’na düzenlenen kapsamlı gözlem gezisi sırasında öğretmen adayları küçük yaştaki ilkokul öğrencileriyle ayni ortamda bulunup, onların sınıf atmosferini gözlemleyerek kendilerinin pratik okul yaşantılarına daha etkin deneyimler ekleme fırsatı bulduklarını vurguladılar. Bu doğrultuda, bu deneyimden edindikleri pratik uygulama bilgileri ve motivasyonla İngilizce öğretmen adayları vakit kaybetmeden mezun olup KKTC’de, Türkiye’de veya diğer ülkelerdeki görevlerini alarak “Çocukların Trafik Güvenliği”ni kendi öğrencileriyle paylaşmayı arzu ettiklerinin altını çizdiler.

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