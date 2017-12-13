DAÜ Cup of Nation Basketball 2017 Turnuvası tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Cup of Nation Basketball 2017 turnuvası 12 Aralık 2017 tarihinde, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

27 Kasım 2017 tarihinde başlayan turnuvada bu yıl 15’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 21 takım mücadele etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu final maçları sonucuna göre kadınlarda ve erkeklerde Türkiye, “Cup of Nation Basketbol” turnuvası şampiyonu oldu.

Erkeklerde final maçı Türkiye ve Lübnan (34-28) arasında oynanırken, üçüncülük maçı Filistin ve KKTC (20-0) takımları arasında Filistin takımının hükmen galip gelmesi ile tamamlandı. Erkeklerde Türkiye’nin birinci olduğu maç sonuçlarına göre Lübnan ikinci, Filistin üçüncü, KKTC ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Kadınlarda final maçı Türkiye ve İran (28-7) arasında oynanırken, üçüncülük maçı Pakistan ve Rusya (7-8) arasında oynandı. Maç sonuçlarına göre turnuvada kadınlarda Türkiye şampiyon olurken, İran ikinci, Rusya üçüncü, Pakistan ise dördüncü oldu.

Gecede ayrıca İran en centilmen kadın takımı, Pakistan en centilmen erkek takımı, Dabee Ghanem (Lübnan) erkek sayı kralı, Nashmin Vatanparest (İran) kadın sayı kraliçesi, Merve Baş (Türkiye) serbest atış şampiyonu, Yanal Saleyman (Filistin) 3 sayı atış şampiyonu, Beyzanur Tan (Türkiye) en değerli kadın oyuncu, Oktay Kurt (Lübnan) ise en değerli erkek oyuncu seçilerek ödül almaya hak kazandı.

Turnuva finaline DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da katıldı. Gerçekleştirilen ödül töreninde ödüller, Prof. Dr. Özden, Yrd. Doç. Dr. Akkeleş, Doç. Dr. Subaşı, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile Spor İşleri Müdürlüğü Personeli tarafından verildi.