DAÜ de Cuma gününü tatil verdi

DAÜ de Cuma günü tatil verdi

DUYURU

Yoğun yağış riskinin devam etmesi nedeni ile Hükümetimizin almış olduğu ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitimin bir gün daha tatil edilmesi kararı uyarınca Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği açısından 7 Aralık 2018 Cuma gününü de tatil etme kararı almıştır.

Önemli Not : Genel Sekreterlik tarafından oluşturulacak olan Sağlık, Çevre, Teknik, Temizlik ve Ulaşım hizmetlerinden bir ekip görev başında bulunacaktır. Bu birimlerden diğer çalışanlar ise acil durumlar halinde görev çağrısı bekleyeceklerdir.

ANNOUNCEMENT

In line with our Government’s announcement about the continuing risk of heavy rains and cancellation of education in primary and secondary schools, the Rector’s Office has also decided to cancel all classes on Friday, 7th December , so as to protect the safety of our students and university personnel.

Important Note : A team from the university personnel responsible for health, environment, technical services, cleaning and transportation will be formed by the Office of the Secretary General to be on duty. The other personnel from the above units will be on call in case of any emergency.

Prof Dr Necdet OSAM

Rektör/Rector