DAÜ de tatil verdi!

Ülkede yaşanan hava koşulları nedeni ile DAÜ'de yarın bir günlük tatil verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ülkede yaşanan kötü hava koşulları nedeni ile 06.12.2018 Perşembe gününü tatil verdi.

RESMİ AÇIKLAMA

Meteoroloji dairesinden gelen uyarı doğrultusunda Başbakanlığımızın ilan etmiş olduğu ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitimin tatil edilmesi kararı doğrultusunda, üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği açısından 6 Aralık 2018 tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir.

Prof Dr Necdet OSAM

Rektör

Önemli Not : Üniversitemiz Çevre, Teknik, Temizlik ve Ulaşım hizmetleri çalışanları görevlerinin başında bulunacaklardır.

In line with our government’s announcement about the cancellation of education in primary and secondary schools due to the risk of heavy rains, the Rector’s Office has also decided to give a one-day off, on 6th December, so as to protect the safety of our students and university personnel.

Prof Dr Necdet OSAM

Rector