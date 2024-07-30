  • BIST 10705.13
  • Altın 2542.87
  • Dolar 33.0797
  • Euro 35.8489
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

DAÜ Deniz Tesisleri Uygun Fiyat ve Kaliteli Hizmetle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

» »
DAÜ Deniz Tesisleri, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla restoran, geniş havuz ve enfes sahil imkanlarıyla halka hizmet sunuyor. Haftanın her günü açık olan tesiste serpme kahvaltı ve zengin menü seçenekleri mevcut
DAÜ Deniz Tesisleri Uygun Fiyat ve Kaliteli Hizmetle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

DAÜ DENİZ TESİSLERİ UYGUN FİYAT VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI İLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde hizmet veren DAÜ Deniz Tesisleri (Beach Club) enfes lezzetlerin yer aldığı restoranı, hijyenik ve güvenilir geniş havuzu ve adanın en güzel sahili ile uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile tüm halka hizmet vermeye devam ediyor.

Haftanın her günü 08.00 – 20.00 saatleri arasında geniş kapasiteli iç mekanı, havuz başı ve deniz manzaralı dış mekanı ile hizmet veren DAÜ Deniz Tesisleri’nde her gün 08.00 – 11.30 saatleri arasında serpme kahvaltı hizmeti verilmektedir. Ayrıca haftanın her günü restoran bölümündeki zengin içerikli menüden verilen siparişler müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Pazar günleri ise döner servisi hizmeti verilmektedir.

DAÜ Deniz Tesisleri tüm yemekli ve kokteylli organizasyonlarda, düğün, nişan, toplantı, doğum günü ile diğer etkinliklerde kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı menü seçenekleri ile özel günleri de güzelleştiriyor. Organizasyonlar ile ilgili detaylı bilgiye hafta içi yaz dönemi 08.00 – 15.00, kış dönemi 08.00 – 17.00 saatleri arasında 0392 630 1689 numaralı telefondan ulaşılabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi, ODTÜ URAP Dünya Alan Sıralamasında Türkiye'nin En İyi Vakıf Üniversiteleri Arasında24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:26
  • DAÜ’de Fzt. Ebru Albayrak semineri gerçekleştirildi24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:24
  • DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara: “Bakanlar Kurulu kararı bizi endişelendiriyor”23 Temmuz 2024 Salı 20:47
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Almanya’da temsil edildi23 Temmuz 2024 Salı 14:54
  • 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımı ile DAÜ’de Açıldı22 Temmuz 2024 Pazartesi 21:27
  • DAÜ ve İskele Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:03
  • DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’den 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı19 Temmuz 2024 Cuma 13:21
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı19 Temmuz 2024 Cuma 13:14
  • DAÜ'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi Düzenleniyor18 Temmuz 2024 Perşembe 20:47
  • DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu!18 Temmuz 2024 Perşembe 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti