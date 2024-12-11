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DAÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Afetlere Hazırlıkta Yeni Adım

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Deprem risklerini azaltmak ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak için DAÜ, bilimsel araştırmalar ve iş birlikleriyle fark yaratacak yeni bir merkezi hayata geçirdi
DAÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Afetlere Hazırlıkta Yeni Adım

 

DAÜ’DE DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), deprem sırasında yaşanabilecek riskleri azaltmak ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Kıbrıs ve çevre bölgelerinde deprem risklerini belirlemek, toplumun farkındalığını artırmak, sürdürülebilir afet yönetim stratejileri geliştirmek ve güncel fay hatlarını belirlemek amacıyla kurulan merkezin başkanlığını DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmood Hosseini yürütüyor.

 

Türkiye’nin Uzmanları ile Güçlü İş Birliği

Sismik Deprem, Yapay Zeka Uygulamaları, Afet Yönetimi Eğitimi, Acil Tıp, Afet Antropolojisi, Afet Risk Yönetimi, Kütle Hareketleri gibi alanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nden uzman öğretim üyelerinin yönetim veya danışma kurulunda yer alacağı merkezde hem Kıbrıs adası hem de Doğu Akdeniz bölgesine ışık tutacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek.

 

Merkez, özellikle Doğu Akdeniz’deki tektonik hareketler nedeniyle deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alan Kıbrıs adasındaki yer hareketlerini ve bunların yapılara olan etkilerini incelemek için bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Deprem verilerini analiz ederek sonuçlarını ilgili kamu kurumlarına sunmayı hedefleyen merkezde, deprem sonrası yapıların güvenliği konuları değerlendirilerek ilgili iyileştirme önerileri de paylaşılacak.

 

Merkez, arkeolojik, tarihi ve kültürel miras alanlarının olası depremlere karşı nasıl korunabileceğine dair çalışmalar yapmayı ve deprem sonrasında bu alanların durum değerlendirmesine yönelik rapor hazırlamayı da hedefliyor.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ bünyesinde açılan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin önemine dikkat çekerek, depremlerin sadece fiziksel yıkıma yol açmadığını aynı zamanda toplumların sosyal ve ekonomik yapılarında da derin yaralara neden olduğunu vurguladı. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerek Türkiye gerekse Kıbrıs’ta hem fiziksel hem de duygusal yaralara neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, deprem ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerin son derece önemli olduğunu ve bu konuda farkındalığın artmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Depreme hazırlığın hayati bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, merkezin yürüteceği bilimsel çalışmaların hem Kıbrıs adasının hem de Doğu Akdeniz’in afet yönetim süreçlerine katkı sağlayacağına inandığını aktardı.

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