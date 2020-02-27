DAÜ Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, 27 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 11:00’de Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete açıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin sağlık alanında yeni bir gelişim kazandırdığını belirtti. 40. yılını kutlayan DAÜ’nün eğitim kalitesinin uluslararası kurumlarca tasdiklendiğini belirten Prof. Dr. Karakuzu, 60 binden fazla mezunu ve tüm branşlarda saygın akademisyenleri ile gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Karakuzu, eğitimin ilk 2 yılının DAÜ’de, son 3 yılının ise İstanbul veya Ankara’daki kampüslerde tamamlanacağını bildirdi. Bina hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Karakuzu, Diş Hekimliği Fakültesi’nin gerek KKTC, gerek Gazimağusa gerekse bölgede ihtiyaç duyulan ağız diş sağlığı hizmetlerinde tam zamanlı görev yapacak akademisyenler ile kalitesini yükselteceğini vurguladı. Prof. Dr. Karakuzu, Diş Hekimliği alanında yüksek lisans ve doktora programlarının da açılması için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Açılışta konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ’nün 1979 yılında bir teknik üniversite olarak kurulduğunu belirterek daha sonra misyonunu geliştirerek bugünlere geldiğini, 2010 yılından itibaren ise Sağlık alanına yöneldiğini ve son olarak Diş Hekimliği Fakültesi’ni açtığını vurguladı. DAÜ’nün her alanda kaliteli eğitim sunan, bilimsel araştırmalar yapan, topluma ve dünyaya hizmet eden bir noktada olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demirel, Üniversitelerin eğitime, bilime ve topluma katkı olmak üzere üç önemli görevi olduğunu, DAÜ’nün de sağlık alanında topluma hizmet anlamında bir vizyon ortaya koyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi’nin öğrencilerin klinik becerilerini artırmalarına katkı sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Demirel, tıp eğitiminde teorik bilginin yanında pratik eğitimin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Demirel, Klinik Uygulama Merkezi’nin ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ve katkıda bulunanlara teşekkür sertifikalarının takdiminin ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Emre Hamurtekin, VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İbrahim Orun tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile yeni bina hizmete girdi.