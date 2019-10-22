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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni Oğuzhan Koç’un katilimi ile gerçekleşti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni gerçekleştirdi.
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni Oğuzhan Koç’un katilimi ile gerçekleşti

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü programa toplam 14 öğrenci diş hekimliği andı okuyarak merhaba dedi. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Oğuzhan Koç’un da onur konuğu olduğu söz konusu tören, 22 Ekim 2019 Salı günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

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“Mesleğinizi Sevin”

Tören, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve 40. Yıl video gösteriminin ardından DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile başladı. Açılışta konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, DAÜ’nün 40. yılında insan sağlığına hizmet verme konusunda elde ettiği deneyimle Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşunu tamamlayarak 2019-2020 Akademik yılına başladığını aktardı. Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Karakuzu, programın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak yürütüldüğünün altını çizdi. Velilere seslenen Prof. Dr. Karakuzu “Gönlünüz rahat olsun, binbir umut ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız en iyi eğitimi alacaklardır. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız.” dedi. Tüm gençlere hoşgeldiniz diyen Prof. Dr. Karakuzu meslek zor ancak dünyada insanın derdine derman olmaktan daha büyük bir mutluluk yoktur. Mesleğinizi sevin, yaptığınız işi severek yapın. Dürüst, çalışkan ve sabırlı olun” ifadelerini kullandı.

 

 “Temel Hedef Eğitimde Kaliteyi Yakalamak”

DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, DAÜ hakkında bilgiler vererek DAÜ’nün temel hedefinin eğitimde kaliteyi yakalamak olduğunu vurguladı. DAÜ’nün teknik alanların yanı sıra 2010 yılından itibaren sağlık alanına da yöneldiğini belirten Prof. Dr. Besler, DAÜ’nün Diş Hekimliği ile ilgili büyük bir atılım yaptığını da vurguladı.

 

Meslekte 50. Yılı’nı geride bırakmış Dt. Zekai Yeşiladalı davetli konuşmacı olarak gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dt. Yeşiladalı, öğrencilere seslenerek “Çok güzel ve değerli bir meslek seçtiniz. Bugün sizin yerinizde olmak isteyen birçok genç bulunmaktadır. Çok çalışınız. Hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı

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