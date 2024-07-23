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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Almanya’da temsil edildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ve ekibi, Almanya Berlin'de yapılan European Society of Human Genetics (ESHG 2024) Kongresi’nde iki ayrı poster sunumu ile DAÜ'yü temsil etti.
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Almanya’da temsil edildi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Tüzmen, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi / Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Havva Özgen Eyüpoğlu ve akademisyenlerle araştırma görevlilerinin yer aldığı ekibiyle birlikte multidisipliner çalışma yaptı.

Kongrede, gelişmiş moleküler yöntemlerle yapılan multidisipliner genetik-genomik çalışmaları, bilimsel uygulamalar kapsamındaki veri ve ölçümlerin değerlendirilmesi, genetik hastalıklarla ilgili araştırmalar ve yorumlanması gibi konular tartışıldı.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, şu anda gelecek nesiller için yaptıkları çalışmaların sonuçlarını toplamakta olduklarını söyledi. Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar çalışmalarının çok pahalı bütçelere dayalı olmasından dolayı, öğrenciler ve akademisyenler ile birlikte "in silico" (bilgisayara dayalı) çalışmalara da yöneldiklerini vurgulayan Tüzmen, kısıtlı kaynaklara rağmen, öğrenciler ve hocalar ile birlikte çok sayıda akademik makale ve kitap bölümü yayınlamayı başardıklarını bildirdi.

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