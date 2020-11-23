  • BIST 1.303
  • Altın 473,952
  • Dolar 7,8872
  • Euro 9,3823
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Gerçekleştirdi

» »
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Gerçekleştirdi
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni kayıt yaptıran öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi. 23 Kasım 2020, Pazartesi günü saat 11:00’de DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen törende pandemi nedeniyle 72 öğrenci arasından belirlenen 16 öğrenci temsili olarak beyaz önlüklerini giydi.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü hakkında bilgiler vererek mesleğin yıllar içerisindeki gelişiminden bahsetti. 22 Kasım'ı içine alan haftanın, ağız diş sağlığının yaşamdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlandığını dile getiren Prof. Dr. Solak, mesleğin inceliklerinin daha iyi anlaşılması için beyaz önlük giyme töreninin gerçekleştirildiğini ifade etti.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın kutlu olmasını temenni ederek, DAÜ’nün Sağlık, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile sağlık alanında eğitim ve araştırma yönünden açılım yaptığını vurguladı. Prof. Dr. Hocanın stratejik plan kapsamında sağlık alanındaki eğitim ve araştımaların gelecek yıllarda da artmasını hedeflediklerini dile getirerek, DAÜ’nün sağlık alanında topluma hizmet vermesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını ve bu bağlamda çeşitli kararların üretildiğini vurguladı.

 

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün sağlık alanında da diğer alanlarda olduğu gibi iddiasını ortaya koymak, toplumla bütünleşmek ve bilimsel üretimde en üst seviyede yer almak durumunda olduğunu belirterek, bu nedenle de bu haftayı oldukça önemsediklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın konuşmasında tüm öğrencilere başarılar diledi.

 

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Fakülte dekanlarının, öğretim üyelerinin ve öğrenci velilerinin katıldığı söz konusu tören, öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesi bahçesine zeytin fidanı dikmesinin ardından sona erdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinden büyük başarı20 Kasım 2020 Cuma 18:26
  • DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nden Çocuğun Yüksek Yararının Korunması için Çağrı19 Kasım 2020 Perşembe 17:39
  • DAÜ Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik Ve Doktora Tez Danışmanları Ödül Töreni Gerçekleştirdi19 Kasım 2020 Perşembe 15:59
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenleyecek19 Kasım 2020 Perşembe 14:15
  • DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında19 Kasım 2020 Perşembe 14:13
  • DAÜ İletişim Fakültesi, Harmancı'yı Ziyaret Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
  • DAÜ, Mühendislik Dalında Dünya Sıralamasında18 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
  • DAÜ’den “Diyabet Yönetimine Çok Yönlü Bakış” Adlı Tv Programı17 Kasım 2020 Salı 16:48
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı17 Kasım 2020 Salı 16:11
  • DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti