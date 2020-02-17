  • BIST 121.090
  • Altın 307,567
  • Dolar 6,0445
  • Euro 6,5508
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi teknolojik ve modern binasında eğitime başlıyor.
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre donatılmış modern binasında eğitim hayatına başlıyor.

DAÜ’nün tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan inşa ettiği modern binada, geniş tasarlanan laboratuvarlar, aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışmasına imkan veriyor.

DAÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ortak gerçekleştirilen Diş Hekimliği Lisans Programı’nın eğitim süresi 5 yıl olup, , DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ilk 2 yıllarını DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde İngilizce, son 3 yıllarını da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkçe okuyarak, başarılı hekimler olarak mezun olacaklardır.

EN SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Association for Dental Education (ADEE) üyeliği ile, en ileri düzeyde ve uluslararası standartlarda diş hekimliği bilgi ve becerilerine sahip mezunlar verecek olan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, öğrencilerin pratik eğitim alacağı Prosthodontics (Protez) Preklinik ve Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavisi) Preklinik laboratuvarlarının yanı sıra; halka hizmet verecek olan Poliklinik, Pedodonti (Çocuklar İçin), Ameliyathane ve Periapikal Radyografi Odası (Cefalometrik Tomografi ve Panoramik Film Çekimi) bulunuyor.

Aynı zamanda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı yerlerinden kaldırmadan ameliyat, röntgen ve diğer tüm müdahalelerin tek bir koltukta yapılabileceği Özel Oda da, çok yakında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında devreye girecek.

“YÜKSEK NİTELİKLİ DİŞ HEKİMLERİ OLACAKLAR”

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Misyonumuzun küresel sağlık sorunlar hakkında iyi bir anlayışa sahip ve örnek sağlık hizmetleri sunumu ile bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini mümkün olabilecek en üst düzeye çıkarma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek olduğunu belirtmekten gurur duymaktayız.

Uluslararası standartlarda olan eğitimimiz, öğrencilerimizi diş sağlığı konusundaki en son küresel gelişmelerden haberdar etmekle kalmayıp, aynı zamanda onları günlük tıbbi uygulamalarda güncel teknolojiyi kullanmaya teşvik edecektir.

Mezunlarımız, sadece klinik becerileriyle değil, aynı zamanda profesyonellik, etik, tıbbi liderik, etkili iletişim ve takım çalışması konularındaki bilgi ve becerileri ile yüksek nitelikli diş hekimleri olarak hizmet vereceklerdir” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…18 Ocak 2020 Cumartesi 14:45
  • Yükseköğretim kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor17 Ocak 2020 Cuma 15:45
  • İran: Ukrayna uçağı yanlışlıkla vuruldu11 Ocak 2020 Cumartesi 11:09
  • Doğa Koleji operasyonunda Vakıfbank sürprizi22 Aralık 2019 Pazar 21:13
  • Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na devrediliyor18 Aralık 2019 Çarşamba 19:19
  • Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili çok yakın bir süre içinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz18 Aralık 2019 Çarşamba 18:47
  • Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:35
  • Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi16 Aralık 2019 Pazartesi 11:12
  • Doğa Koleji: Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor09 Aralık 2019 Pazartesi 12:33
  • Sendikal Platform: DAÜ UBP’nin çiftliği değildir20 Kasım 2019 Çarşamba 20:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti