DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Son Teknolojiyle Donatılmış Modern Binasında Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre donatılmış modern binasında, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin Avrupa Kıtası’nda Diş Hekimliği eğitiminin standartlarını belirleyen ve eğitim kalitesi konusunda üye fakültelere destek veren Association for Dental Education in Europe – Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği’ne (ADEE) üyeliği bulunuyor. ADEE’ye Avrupa’da 42 ülkeden 149 üniversite, Türkiye’den ise Hacettepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi olmak üzere yalnızca 4 üniversite üye konumunda bulunuyor. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ADEE üyeliği bulunan ilk ve tek

üniversite olma özelliğini taşıyor.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi İle Ortak Program

DAÜ’nün tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan inşa ettiği modern binasında, geniş tasarlanan laboratuvarlar, pandemi sosyal mesafe kurallarında aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışmasına imkan veriyor. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencilerini bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini mümkün olabilecek en üst düzeye çıkarma becerilerine sahip mezunlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor. DAÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ortak gerçekleştirilen Diş Hekimliği Lisans Programı’nın eğitim süresi 5 yıl olup, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ilk 2 yıllarını DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde İngilizce, son 3 yıllarını da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi’nde Türkçe okuyarak, başarılı hekimler olarak mezun olacaklardır.



En Son Teknolojiyle Donatıldı

En ileri düzeyde ve uluslararası standartlarda diş hekimliği bilgi ve becerilerine sahip mezunlar verecek olan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, öğrencilerin pratik eğitim alacağı Protetik Diş Tedavisi (Protez) Restoratif Tedavi ve Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavisi) Preklinik laboratuvarlarının yanı sıra; halka hizmet verecek olan Diş Polikliniği ile Hastalara şifa dağıtıyor. Odası (Cefalometrik Tomografi ve Panoramik Film

Çekimi) bulunuyor. Aynı zamanda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı yerlerinden kaldırmadan ameliyat, röntgen ve diğer tüm müdahalelerin tek bir koltukta yapılabileceği Özel Oda da, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında yer alıyor.