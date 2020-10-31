  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAli Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Bildirgesi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Havva Özgen Kılgöz, 2020-2021 Akademik Yılı dolayısıyla DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi için bir açılış bildirgesi kaleme aldı.
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Bildirgesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Havva Özgen Kılgöz, 2020-2021 Akademik Yılı dolayısıyla DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi için bir açılış bildirgesi kaleme aldı. “Nobel: Geç Kalınmış Teşekkür.” başlıklı bildirgede şu ifadelere yer verildi:

 

“2020 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. İki kadın bilim insanı, Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, CRISPR-Cas genom düzenleme tekniğinin geliştirilmesine verdikleri emekler için Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldüler. Bu cümleler, ajansların son dakika olarak geçtiği bir haber gibi duruyor değil mi? Şanslıysanız, senede bir gün servis edilen bu haberi, televizyon ya da radyo aracılığıyla duymuş olabilirsiniz. Peki, nedir bu Nobel Ödülü? Kimlere hangi sebepten dolayı verilir? Gelin hep beraber yazılı ve sözlü medya tarafından gereken önemin verilmediği Nobel Ödülü’nü detaylıca irdeleyelim ve bilim ile araştırmacı gazeteciliğin gücünü birleştirelim.

 

Nobel Ödülü

Geçmişi 120 yıl öncesine dayanan bu prestijli ödül, insanlığa hizmet veren bilim insanlarını ödüllendirmek için, dinamitin mucidi İsveçli bilim insanı Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine başlatılmıştır. 1896 yılında ölen Alfred Nobel, ardında 355 patent ve yıllar süren emeklerinin karşılığında bilim zihni ile sanayiyi geliştiren sayısız buluş bırakmıştır. Sadece bilime değil, edebiyat, sanat ve barış konularına da ilgisi olan Nobel’in kendi şiirleri ve dramatik eserleri de bulunmaktadır. Kurduğu şirketlerin çoğu hala dünya ekonomisinde önemli endüstriyel şirketler arasındadır. Nobel, 1896’da hayata gözlerini yumarken en büyük mesajını da vermiştir. Ömrünün çoğunu bilime adamasının yanı sıra tüm servetini de Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat ve Barış Ödülleri’nde kullanılması için vasiyet bırakmıştır. Ölümünün ardından yıllar geçse de bilime yaptığı katkılar, ardında bıraktığı buluşlar ve değerler sayesinde hiç unutulmamıştır.

 

Pamuk ve Sancar

Dünyadaki en prestijli ödül olan Nobel Ödülü’nün altında yatan koskoca maneviyat, sadece bu ödüle layık görülmüş kişiler için değil tüm bilim insanlarına verilmiş ve verilmeye devam edilen büyük bir armağandır. 2006 yılında bizleri gururlandıran Türk yazar Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olmuştur. Pamuk, bu ödülü alan ilk Türk yazar olarak tarihe geçmiştir. Bu olağanüstü başarılar takdir edilmeye değerdir. Bunun en güzel örneklerinden bir diğeri olan çok değerli bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye’nin Mardin şehrinde doğup büyümüş, çok zorlu şartlarda eğitimini tamamlamış, daha sonraki yıllarda DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmaları ile 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu durum tüm Türk bilim insanlarına gurur kaynağı ve umut olmuş; ne şartlarda olursa olsun başarının imkansız olmadığı, büyük başarıların ancak çok çalışma, yaratıcılık ve gayret ile ortaya çıkacağı açıkça gösterilmiştir.

Marie Curie

Nobel Ödülü almaya hak kazanmış ilk kadın olan Marie Curie, 1903 yılında fizik alanında yaptığı çalışmalar ile o dönem adından sıkça bahsettirmiştir. Bundan 8 yıl sonra ise, Nobel Kimya Ödülü’ne de layık görülmüştür. 20. yüzyıldaki en büyük gelişmelerden biri olan DNA’nın moleküler yapısının keşfindeki katkıları ile bilinen Rosalind Franklin, kariyerinin zirvesinde iken yaptığı çalışmalar esnasında maruz kaldığı radyasyona bağlı olarak kansere yakalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Kendisi, X-ışını analizine büyük katkılarda bulunup, DNA’nın çift sarmallı yapısına ilişkin ilk X-ışını fotoğraflarını ortaya çıkarmıştır. Franklin yaşasaydı, 1962 yılında verilen Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins ile paylaşacaktı.

 

Ödüllerini Alamayan Bilim İnsanları

Bunların yanı sıra tarihte öyle durumlar olmuştur ki, Nobel Ödülü’nü kazanan bilim insanları siyasi nedenlerin bir sonucu olarak hükümetlerin engellemesi sebebiyle ödüllerini alamamıştır. Örneğin, Adolf Hitler Hükümeti’nin 1938 ve 1939 yıllarında Richard Kuhn (Kimya, 1938), Adolf Butenandt (Kimya, 1939) ve Gerhard Domagk (Fizyololji veya Tıp, 1939)'ın ödüllerini almasına izin vermedikleri tarihin karanlık sayfalarına yazılmıştır. Ülkeler arası gerginliğin bilimi etkisi altına aldığı yıllar da olmuştur. O yüzdendir ki daha sonraki yıllarda da birçok bilim insanı siyasi baskılar yüzünden ödüllerini alamamış veya reddetmiştir. Ayrıca II. Dünya Savaşı döneminde Nobel Ödülleri verilememiştir.

 

Nobel Ödülü geleceğe ve yeni başlangıçlara ışık tutan insanlara verilir. Tarihte Rosalind Franklin gibi, yaşam süresi içinde almayı hak ettiği ödülü göremeyenler de olmuştur. Aziz Sancar ise 1970’li yıllardan beri çalıştığı konular üzerine, yıllar sonra 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. Nobel Ödülü almaya hak kazanmış bilimsel çalışmalar genellikle hemen değil, belli bir bilimsel olgunluğa eriştikten sonra verilen bir tür Geç Kalınmış Teşekkür’dür.

 

“Bilimin Işığında Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

Pandemi sürecini yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde, bilimsel çalışmaların önemi toplumun her kesimi tarafından idrak edilmiştir. Bu bağlamda, toplumları ileriye taşıyacak yegâne şeyin BİLİM olduğunu düşünüyor ve ülkemizde de bilimsel çalışmaların daha fazla desteklendiği, teşvik edildiği günler diliyoruz. Kim bilir, ilerde belki de Nobel Ödülü bizlerden birinin olur! Eğitime başlayan Diş Hekimliği Fakültemiz, hiç yılmadan sorumluluğunun bilinciyle bilimin ışığında tüm DAÜ ailesi gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hatırlanmayı hak eden tüm bilim insanlarımıza, verdikleri emekler, kendi hayatları pahasına yaptıkları büyük fedakarlıklar, hiç yılmadan zorlu koşullarda verdikleri mücadeleler için sonsuz teşekkürler!”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ ATAUM’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bildirisi28 Ekim 2020 Çarşamba 17:05
  • DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 15:10
  • DAÜ Sivil Toplum Örgütleri İle Bir Araya Geldi28 Ekim 2020 Çarşamba 14:32
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi27 Ekim 2020 Salı 18:25
  • DAÜ Mimarlık Bölümü Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzlerinin Sürüleceği Webinar Serisini Başlattı26 Ekim 2020 Pazartesi 14:41
  • DAÜ TSE kalite denetlemelerinden geçti23 Ekim 2020 Cuma 16:43
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden Bir İlk23 Ekim 2020 Cuma 16:14
  • DAÜ TSE Kalite Denetlemelerinden Geçti23 Ekim 2020 Cuma 11:09
  • DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabının gelirini DAÜ öğrenci burs fonuna bağışlayacak22 Ekim 2020 Perşembe 15:15
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı21 Ekim 2020 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti