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DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan uluslararası “Daily News Project 4” isimli sanat projesine katılıyor
DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde

Bölüm, projenin daha önceki tüm etkinliklerinde de Kuzey Kıbrıs’ı başarıyla temsil etmişti.

 

8 Üniversite yer alıyor

Projede doğu ve batı ülkelerinden dörder üniversite olmak üzere toplamda 8 üniversite yer alıyor. Proje kapsamında batı ülkelerini Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs; doğu ülkelerini de Çin ve Hindistan’daki saygın üniversiteler temsil ediyor. Doğu ve batı ülkelerindeki katılımcı üniversiteler, kendi toplumlarında günlük olarak yayımlanan bir gazetenin kapak sayfasından 15 kopya alıyor. Her üniversitede bir proje lideri seçiliyor. Liderler, kendi toplumlarından sanatsal katkı koyacak 5 katılımcı belirliyor. Proje kapsamında, seçilen gazetelerin kapak sayfaları, eğer doğuda ise batı ülkelerindeki katılımcı üniversitelere, batıda ise doğu ülkelerindeki katılımcı üniversitelere gönderiliyor. Ardından üniversiteler, sanat ekipleriyle birlikte bu gazete kapakları üzerinde özgün ve yaratıcı bir çalışma yaparak, sanatsal yorumlarda bulunuyor. Bu projeyle pek çok farklı perspektiften gündelik haberlerin ne olursa olsun görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapılıyor.

 

Eserler 6 ülkede sergilenecek

Gazetelerin kapak sayfaları üzerinde tüm tekniklerin uygulanması serbest bırakılırken, proje için son teslim tarihi 15 Ekim 2019 olarak belirlendi. Projenin küratörü ve özel davetlisi Belçika’dan Prof. Martin R. Baeyens, yayın koordinatörü ise Polonya’nın Silesia Üniversitesi’nden Doç. Dr. Krysztof Marek Bak olacak. Proje kapsamında ortaya çıkacak eserler bir katalogda toplanarak Polonya’da Cieszyn Üniversitesi Galerisi’nde ve diğer üniversitelerin galerilerinde sergilenecek. Projede DAÜ’yü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Öğretim Görevlileri Shahriyar Mirzaalikhani, Marjan Khajavi, Hare Eminoğlu ve Naz Atun temsil edecekler.  

 

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