DAÜ doktora öğrencisi IEEE-IES tarafından ödüle layık görüldü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Farzaneh Bagheri IEEE Industrial Electronics Society (IEEE-IES) - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü - Endüstriyel Elektronik Kolu tarafından ödüle layık görüldü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Farzaneh Bagheri IEEE Industrial Electronics Society (IEEE-IES) - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü - Endüstriyel Elektronik Kolu tarafından ödüle layık görüldü.

Nisan ayı içerisinde Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Texas A&M Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 14.’sü gerçekleştirilen CPE-POWERENG 2018 konferansına katılan Bagheri’nin, danışmanlığını DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile Ortak Danışmanlığını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kükrer’in yürüttüğü doktora tez konusu üzerine yapmış olduğu çalışması, konferans yetkilileri tarafından desteklenmeye değer bulunarak 2 bin dolar para ödülüne layık görüldü. Bagheri’nin doktora tez konusu, şebekeye bağlı evirgeçlerin kayan kipli kontrol yöntemiyle denetlenerek şebekeye transfer edilen gücün kontrol edilmesine dayanmaktadır.

350 araştırmacının katıldığı konferans gala yemeğinde aldığı ödül ile DAÜ’yü Doha’da temsil etmiş olan Bagheri, sınırlı sayıda kişiye verilen ödül ile DAÜ’nün gururu oldu. Bagheri’nin hazırlamış olduğu çalışmaya https://youtu.be/M3KAzDoxMC0 internet adresinden ulaşılabilir.