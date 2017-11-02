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DAÜ doktora öğrencisi ünlü akademisyen Shaw ile çalışacak

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DAÜ doktora öğrencisi ünlü akademisyen Shaw ile çalışacak
DAÜ doktora öğrencisi Vasvi Çiftcioğlu, dünyaca ünlü akademisyen İbrahim Shaw ile çalışacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Vasvi Çiftcioğlu, “İnsan Hakları Gazeteciliği” kuramının yaratıcısı, dünyaca ünlü yazar-akademisyen İbrahim Seaga Shaw ile birlikte çalışacak.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik eğitim bursunu kazanan Çiftcioğlu, doktora araştırmasını tamamlamak üzere İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’ne kabul edildi. Çiftcioğlu, söz konusu burs çerçevesinde 10 ay boyunca İbrahim Seaga Shaw’un danışmanlığında çalışacak ve Shaw ile ortak akademik yayınlar yapacak. 

İbrahim Seaga Shaw ve Vasvi Çiftcioğlu, 2011 yılı Eylül ayında Doğu Akdeniz’de patlak veren “doğal gaz arama krizi” konusunun Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum medyası tarafından nasıl yansıtıldığını; barış gazeteciliği perspektifinden ele alacak. Doktora eğitiminin yanı sıra uzun zamandır adanın her iki tarafında çeşitli medya organlarında gazetecilik mesleğini de sürdüren Vasvi Çiftcioğlu, Newcastle’da bulunacağı süre boyunca, barış gazeteciliği konusundaki pratik deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı çeşitli seminerler ve dersler de verecek.  

Uluslararası Barış Araştırmaları Derneği (IPRA), eski genel sekreteri olan Dr. İbrahim Seaga Shaw, Northumbria Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde kıdemli öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Çok sayıda kitabı ve akademik yayını bulunan Shaw, Barış Gazeteciliği ve İnsan Hakları Gazeteciliği alanlarındaki en önemli akademisyenlerden biri olarak kabul ediliyor.  

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