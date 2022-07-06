  • BIST 2.388,45
  • Altın 973.067
  • Dolar 17.2202
  • Euro 17.5267
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

DAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Mezunları Diplomalarını Aldı

» »
DAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Mezunları Diplomalarını Aldı
DAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Mezunları Diplomalarını Aldı

2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 5 Temmuz 2022, Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Rektörlüğü Havuz Başı’nda gerçekleştirildi. Törende 293 yüksek lisans ve 104 doktora mezunu diplomalarına kavuştu. DAÜ’nün ve DAÜ TV’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm dünyaya canlı olarak yayınlanan törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.


Tören, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, sanatçı Tolga Ruhi tarafından saksafon müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin ardından sanatçı Tolga Ruhi’ye DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından çiçek takdiminde bulunuldu. Ardından yüksek lisans mezunları adına
DAÜ Hukuk Fakültesi ve Bologna Üniversitesi ortak programı olan Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı Mezunu Feza Kılgın ile doktora mezunları adına DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Doktora Programı Mezunu Mohammad Karimzadeh Kolamroudi konuşma yaptı.


“Gelecek Hayatınızda Başarılar Dilerim”


Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törenin düzenlenmesinde emeği geçen DAÜ çalışanlarına teşekkür etti. DAÜ’nün 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 29 farklı ülkeden 293 yüksek lisans ve 14 farklı ülkeden 104 doktora mezunu verdiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, bu rakamların DAÜ’nün uluslararası mezunlarının
aldıkları kaliteli eğitim ile dünyaya yapacakları katkının bir göstergesi olduğunu ifade etti. DAÜ’nün eğitim kalitesinin dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş programları ve uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyileri arasında gösterilmesiyle kanıtladığının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, bu sıralamalardaki yükselişte üniversitede yayınlanan bilimsel makalelerin aldığı atıfların ön plana  çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılması yönündeki çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti. Mezunlara değerlerin ve önceliklerin farkında olarak geleceklerini planlamaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Hocanın, toplumları ile ülkelerine nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemelerinin önemine de vurgu yaptı. Prof. Dr. Hocanın, mezunların başarısında emeği geçen aileleri de tebrik ederek, mezunlara gelecek hayatlarında başarılar diledi.

lisansustu-mezuniyet-(476).jpg

“Bilim Yolunu Daima Aydınlatacaksınız”


DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile bilime katkı koyan mezunları, çok iyi bir üniversiteden mezun olmaya hak kazandıklarını belirterek kutladı. DAÜ’nün bir bilim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yükseköğretim alanındaki en köklü kuruluşu konumunda olduğunu belirten Dr. Özcenk, üniversitenin uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma imkanı sunduğunu ifade etti. Mezunların da burada geçirmiş oldukları eğitim ve araştırma sürecinde DAÜ’nün bir parçası olduklarını kaydeden Dr. Özcenk, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar DAÜ’de yanan bilim meşalesini her yıl DAÜ’nün lisansüstü programlarından mezun olan binlerce öğrenci gibi gururla taşıyacaklarından ve bilim yolunu daima aydınlatacaklarından hiçbir şüpheleri olmadığını aktardı. Dr. Özcenk, bu süreçte mezunlara destek olan ailelerin de gururunu paylaştığını ifade ederek tüm mezunlara hayatlarında başarılar diledi. 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Doktora program mezunlarına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından diplomalarının verilmesi, doktora mezunlarının tez danışmanlarına ve eş tez danışmanlarına ise DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından teşekkür plaketlerinin takdimi ile devam etti. Yüksek Lisans mezunlarına DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Kağan Günçe ile Prof. Dr. Ahmet Rizaner tarafından diplomalarının takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın eşliğinde 10’dan geriye sayılması ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması
ile sona erdi.

lisansustu-mezuniyet-(489)-3.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ'de Eğitim Lokali Açılıyor01 Temmuz 2022 Cuma 17:39
  • DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 5-6 Temmuz'da Yapılıyor27 Haziran 2022 Pazartesi 14:05
  • DAÜ,ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinden başarı ile geçti22 Haziran 2022 Çarşamba 11:40
  • DAÜ topluma hizmet uygulamaları dersi’nin roje sunumları etkinliği yapıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 10:38
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Sonuçları Açıklandı17 Haziran 2022 Cuma 16:27
  • DAÜ Öğrencileri fahiş Üniversite fiyatlarına isyan etti! "Tepkisiz Kalma Eylemi" yapıldı17 Haziran 2022 Cuma 13:23
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden sosyal sorumluluk projesi04 Haziran 2022 Cumartesi 12:59
  • DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı03 Haziran 2022 Cuma 12:30
  • DAÜ’de “Gönülden Eğitim” Kermesi03 Haziran 2022 Cuma 12:07
  • DAÜ’de Uluslararası Hukuk Konferansı01 Haziran 2022 Çarşamba 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti